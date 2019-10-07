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ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: El işçiliğinde KDV sıfır olmalı

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı Türk mobilyasının bölgesinde ve dünya pazarında söz sahibi olabilmesi için, “El işçiliği mobilyadan vergi alınmamalı” dedi.
ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: El işçiliğinde KDV sıfır olmalı

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı Türk mobilyasının dünya pazarında ve bölgesinde istenilen pazar payına ulaşabilmesi için el işçiliği mobilyadan vergi alınmaması gerektiğini belirtti. Taklacı, “Esnaf ve sanatkârlarımızın 10-15 günde yaptığı el emeği göz nuru mobilya takımı ile günde onlarca üretilen fabrikasyon ürünler aynı kefede değerlendiriliyor. El işçiliği fabrikasyon ürünlerle rekabet etmek zorunda bırakıldığı gibi birde aynı oranda KDV ödemekle karşı karşıya bırakılıyor” dedi.

KDV İNDİRİMİ ESNAFI TATMİN ETMEDİ    

Türkiye’nin mobilya merkezi olarak bilinen siteler esnafının, kamuoyunda oluşan yeniden KDV indirimi talepleri ile ilgili görüşlerini dile getiren ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, KDV indiriminin nasıl olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Piyasalardaki durgunluktan ve hammadde artışları sebebi ile zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Taklacı, “Mobilyada ki KDV‘nin düşürülmesi ile ilgili yıllardır çalışmalar yapıyoruz ve neden düşürülmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Daha önce KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda yapılan değişiklikle kısa süreliğine de olsa KDV yüzde 8’e düşürüldü. Fakat 2017 yılında tekrarlanan hata 2018 yılında ki KDV indiriminde de tekrarlandı ve KDV indirimi esnafımızı tatmin etmediği gibi zarara da uğrattı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan kısa süreli KDV düzenlemelerinde de aynı konulara değinmiştik.”

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GÖRÜŞ ALINMALI

“Mobilyada KDV indirimi yaparken bizlerden görüş alınsın. Çünkü hammadde olarak mobilyacının kullandığı suntalam, MDF, Kumaş, mobilya boyama hizmeti, sünger, boya malzemesi, mobilya aksesuar ve işçilikte KDV yüzde 18 iken mobilyanın bitmiş hali son kullanıcıya yüzde 8 olarak yansıtıldı. Ama ustalarımız, işletmelerimiz zanaatkârlarımız bir ürünü ortaya çıkarmak için aldıkları tüm hammaddeye yüzde 18 KDV ödedi. Burada yapılan indirimin yükü küçük esnafa yüklenmiştir. Kazanan yine elinde stok bulunduran büyük fabrikalar olmuştur. KDV indirimi esnafın cebinden çıkmıştır” diye konuştu.

ALIŞVERİŞE TEŞVİK ETMELİYİZ

Ayrıca en büyük sorunun fiyatlardan ziyade alışverişlerde olduğunu savunan Taklacı, “Vatandaşlarımız tüketim yapmalı, piyasaların olmazsa olmazı tüketimdir. Vatandaşlarımızı alışveriş yapmaya sevk etmeliyiz. Belli indirim ve kampanyalar mevcut olsa da insanlar alışveriş yapmaktan para harcamaktan korkar hale gelmişler, bir an önce alışverişin hızlanması gerekli” dedi.

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EL İŞÇİLİĞİNE TOLERANS TANINMALI

Başkan Taklacı, düzenlemenin yanlış yapıldığını dile getirirken ayrıca el işçiliği mobilyadan alınan verginin alınmaması gerektiğini söyleyerek, “Esnaf ve sanatkârlarımız, el emeği göz nuru 10-15 günde yapıp bitirdiği mobilya takımı ile günden onlarca üretilen fabrikasyon ürünlerle rekabet etme zorunda bırakılıyor, birde aynı oranda KDV ödemek ile karşı karşıya kalıyor. Bizler mobilyada piyasaları canlandırma için yapılacak bir KDV indirimini olumlu bulurken, el işçiliği mobilya ile fabrikasyon ürünlerin ayrı ayrı kategoride sınıflandırılmasını el işçiliği mobilya ve boyacılıkta KDV alınmamasının gerektiğini söylüyoruz. Ancak bu şekilde Türk Mobilyası dünyada ve bölgesinde istenilen Pazar payına sahip olabilir kendini geliştirebilir” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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