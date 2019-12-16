ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: SGK primi düşsün

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, asgari ücretteki SGK primlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, “Asgari ücret 2600 lira olsun. Devlet bize ‘600 lira da siz ödeyin’ desin, 3200 liraya sigorta primiyle halledelim.” dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, esnafın çek ödemeleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları ve asgari ücret beklentilerini gazetemize anlattı. Bankaların çek verirken sorumluluk almadığını ve cüzi bir miktar teminat istediğini ifade eden Taklacı, “Ödeyemeyen ödemiyor, olan da alacaklıya oluyor. Esnaf çek karşılığı ürettiği malın ödemesini almadan vergisini ödüyor” dedi. Taklacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak bir çek yasası düzenlenmesiyle bankaların teminat rakamlarını yükseltmelerini, sorumluluk alarak alacaklıyla verecekliyi karşı karşıya getirilmemelerini söyledi. Öte yandan Başkan Taklacı asgari ücrette SGK primlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETTE SİGORTA PRİMİ DÜŞÜRÜLSÜN

Asgari ücret konusunda da beklentilerini sorduğumuz Taklacı, sigorta primlerinin düşürülerek asgari ücretin artırılmasını gerektiğini ifade etti. Taklacı, “Esnaf ve zanaatkâr olarak esnaf temsilcisi olarak bir çalışan her zaman hakkını alsın. Yalnız 2020 lira asgari ücretin bin liraya yakını sigorta masrafı. Yani esnafa bir asgari ücretlinin maliyeti 3 bin liraya mâl oluyor. Sigorta primlerinin düşmesi lazım. Asgari ücret 2600 lira olsun. Devlet bize desin ki: ‘600 lira da siz ödeyin 3200 liraya sigorta primiyle halledelim.’ Esnaf bunun altından kalkar. Ama asgari ücret arttıkça prim artıyor. Bu esnafı zorlar. Devlet bir cebinden alıp bir cebine koyuyor. İş verene yüklenildiği sürece bu iş yürümez.”

80’Lİ YILLARDA TEMİNAT RAKAMLARI YÜKSEKTİ

Bankaların geçmiş yıllarda çek teminatlarında daha yüksek rakamlar istediğini hatırlatan Taklacı şu ifadelere yer verdi:

“Çek senet konusunda ödemeyen ödemiyor ama alacaklı mağdur oluyor. Çek yasası ile ilgili iyi bir düzenlenme yapılması gerekiyor. 80’li yılların başında çeklere banka garantisi vardı. Esnek çek yapraklarında 5 bin lira 10 bin lira limit vardı. Devlet bu teminatı alarak sistemi işletiyordu. Esnaf çek kullanıyorsa tacir sistemindedir. Esnaf, zanaatkârlardan çek kullanan azdır. Genellikle işini yapıyordur çek alıyordur. Ufak esnaf çek alan olduğu için çek verenler ile ilgili de teminat alıp çalışmalıdır. Şu an bir teminat var 2 bin-2 bin 500 lira gibi. Ama bu yeterli değil.”

ESNAF ÜRETTİĞİ İÇİN MAĞDUR OLUYOR

“Çek yapraklarına limit koyulacak 5 bin 10 bin lira gibi. Vatandaş elinde 20 yaprak çek var. Hepsini kullanmış ödemiş ise, tekrardan bir 20 yaprak verilmeli. Bankanın bunun teminatlı vermesi gerekiyor. Bugün bir bankaya esnaf olarak gidelim çek isteyelim. Büyük bir araştırma süreci işler. Çoğunlukla bize çek vermezler. Ama ödemeyenlere nasıl çek veriliyor? Bunu tartışmak, araştırmak lazım. Ülkemizde ne yazık ki dürüst esnaflarımız çek alma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bizim istediğimiz sonuç olarak banka, teminatlı çek verecek. Alacaklı ile borçluyu karşı karşıya getirmemek lazım. Bu çeki banka veriyorsa sorumluluk alacak. Vatandaşın mal varlığına göre çek vereceksin. Şimdi bir adam çek almış malını üretmiş, göndermiş. Malın karşılığı çekin günü gelmiş ama ödenmemiş. Esnaf bu malın vergisini ödüyor. Devlet bunun iadesini esnafa yapmıyor. Esnaf yine mağdur oluyor.”

VERGİ AFFINA İHTİYAÇ VAR

“Esnaf ve zanaatkârın vergi affı sorunu var. Esnaf bankamatik kartıyla maaş alan bir kitle değil. Şu an esnafımızın sorunları var. Vergi affı kapsamında esnafa bir kolaylık sağlanması lazım. Borçların faizi değil anapara üzerinden taksitlendirilmesi gerekiyor. Özellikle SGK borçları ile ilgili de esnafın önünün açılması gerekiyor. Bu insanlar da sonuçta devlete bağlı. Evlerine ekmek götürmek istiyor.”

ASIM BALCI’YA TEŞEKKÜR

Siteler esnafı olarak Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya da göreve geldiği günden bugüne ilgisinden dolayı bir teşekkür eden Taklacı, “Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür ediyorum. Siteler ’de devamlı esnafımızla birlikte. Geçtiğimiz günlerde Ankara Vali’miz Vasip Şahin ile birlikte toplantımıza katıldı. Başkanımız her zaman halkın, esnafın yanında devamlı onlarla beraber. Gönül belediyeciliğini uygulayan bir başkan. İnşallah başından sonuna böyle devam eder. Altındağ’da başarılı olacağını görüyorum. Siteler esnafı olarak çöple ilgili sorunlarımız vardı, asfalt sorunlarımız vardı bunları anında yerine getirdi. Sorunlarımız yok değil ama zamana ihtiyacımız var. Esnafın yanında olması ve gönlünü olması bizim için değerli. Sorunları çözmeye çalışıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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