ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: Yurt dışına açılmalıyız

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı özellikle Avrupa'da Türk ustaların ellerinden çıkan mobilya ürünlerinin tanıtılması gerektiğini söyledi. Taklacı, “Yurt dışında devlet destekli showroomlara ihtiyacımız var, bu sayede ihracatı artırabiliriz” dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, 2019 yılı biterken mobilyacı esnafının yaşadığı sıkıntıları ve sektörle ilgili önerileri gazetemize anlattı. Gençlerin sektördeki istihdamından, ihracat rakamlarına, esnafın çek-senet mağduriyetine kadar pek çok konuya değinen açıklamalarda bulundu. ‘’İhracatı artırmamız için devlet destekli yurt dışında zanaatkârlarımız için showroom açılması gerekiyor’’ diyen Taklacı, tasarım ve Ar-Ge konusunda sektörün sıkıntılarını dile getirdi. Meslek liselerinin daha cazip hale getirilerek kalifiye eleman sorununa çözüm olacağını da ifade eden Taklacı, “Bir genç 18 yaşında çalışmıyor, okumuyorsa devletin bunu takip etmesi neden çalışmadığını sorması gerekiyor” dedi.

MESLEK LİSELERİ CAZİP HALE GELMELİ

Kalifiye eleman kaynağı olan meslek liselerinin sosyal anlamda da cazibeli hale getirilmesini ifade eden Taklacı, “Meslek liseleri ile ilgili okuyan mezun olan gençlerimiz sıkıntı yaşıyor. Bu okullara destek verilmesi gerekiyor. Bu gençlerimizi desteklememiz gerekiyor. Gençleri meslek liselerine çekmek için o okulların imkânlarını geliştirmemiz gerekiyor. Mezun olduktan sonra da devletimiz 18 yaşında neden çalışmıyor diye bakması lazım. Dahası 40 yaşına gelmiş halen çalışmamış. Bunu araştırmamız neden çalışmadığını bulmamız lazım. Gençliğe sahip çıkarsak her şeyin üstesinden geliriz. Kötü alışkanlıklardan kurtarırız. Toplumsal pek çok sorunu bu sayede çözebiliriz” dedi.

ZANAATKÂRIMIZ AVRUPA’DA TEMSİL EDİLMELİ

Türk zanaatkârların özellikle Avrupa ülkelerinde devlet destekli açılacak showroomlarda temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Taklacı, “Türk mobilyacılarının yurt dışına açılması gerekiyor. Yurt dışında showroomlara ihtiyacımız var. Ülkemizde mobilyacılık ileri seviyede hatta fazlamız var. Avrupa ülkelerine bizim acilen showroom açmamız gerekiyor. Bugün ihracatta mobilya sektörü yüzde 1 seviyelerinde. Bunu artırmamız şart. Fabrikasyon ürünleri zaten satıyor. Avrupa’da el sanatlarını satmamız lazım. Orada çok pahalıya satan ürünleri biz daha uyguna yaparız. Kesinlikle devletimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var” dedi.

YURT DIŞI FUARLARA KÜÇÜK ESNAF GÖTÜRÜLMELİ

ANKAMOB Başkanı Taklacı yurt dışı fuarlara büyük firmaların gidebildiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Yurt dışında fuarları devletimiz destekliyor. Burada güçlü olanlar fuarlara katılıyor fakat güçsüz esnafımız gidemiyor. Biz esnafımızı destekleyerek ihracatı artırırız. Mesele esnaf ve zanaatkârın ürününü dışarda satmak. Yine söylüyorum bunun için kesinlikle yurt dışında showroom açılması gerekiyor. Bu konuda da devletin desteğine ihtiyacımız var. Bizim önerimiz budur. Burada bir merkez oluşturulur, ihtiyaca göre üretim yapılır, oralarda da satışı yapılır. Dünyada mobilya konusunda kesinlikle şampiyonuz. Ama tasarım ve Ar-Ge konusunda iyi değiliz. Taklit ürünler yapmamamız gerekiyor.”

ÇIRAKLIK BAŞLANGIÇ SAYILSIN

Emeklilikte esnafın çıraklığının da hizmetten sayılması gerektiğini söyleyen Taklacı, “Esnaf ve zanaatkârın devamlı talep ettiği bir mevzu var. Esnafımız ağır işlerde çalışıyor. Çıraklığın emeklilik için başlangıç sayılmasını istiyor. Birisi 15 yaşında çıraklık eğitim merkezine gidiyor. 19 yaşına kadar çıraklık yapıyor. Zaten 18’inde işverenin onu sigortaya geçirmesi gerekiyor. Yani esnaf ve zanaatkârın emekliliğinde çıraklıktan başlatır sayarsanız büyük bir sorunu çözmüş olursunuz. Bu insanlar işlerinde yıpranıyor, hayatlarını mesleklerine adıyor. Onlara destek verilmeli” ifadelerine yer verdi.

ELMADAĞ HIZLA İLERLİYOR

Elmadağ’da yapılacak olan Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Taklacı, “Elmadağ OSB bölgemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Bununla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alt yapı desteği talebimiz oldu. Projemizi yazdık bununla alakalı. Burası mobilya sanayi bölgesi olacak. Ankara’nın 12’inci sanayi bölgesi olacak. Ankara bugüne kadar büyük destekler almamış bir şehir. Mobilya sektörüne özel bir durum tanınsın alt yapısı bir an önce yapılsın. Üst yapımı için de TOKİ’ye gideceğiz. Sayın bakanımızdan isteğimiz olacak. Çalışmalarımız sürüyor. Ankara’ya istihdam kazandıracak bir proje. Sitelerin yükünü alacak ve 100-150 fabrika olacak. Biran önce bu Elmadağ’ın hayata geçmesi gerekiyor” sözlerine yer verdi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com