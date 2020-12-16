ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı'dan yüzde yüz yerlilik vurgusu

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı Elmadağ OSB’nin altyapı yatırım programına alınmasından memnun olduklarını belirtti. Taklacı, “Yüzde yüz yerli üretim imkanı olan mobilya sektörünün gelişmesi ülkemizin ekonomisine değer katar” dedi.

Başkent’te mobilyacılık sektörünün merkezi olarak bilinen Siteler’in dünya piyasasına gireceği Elmadağ Mobilyacılar OSB’nin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı ANKAMOB ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Taklacı, çalışmaları takip ettiklerini gerekli tüm birimlerle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade ederek, “Yerli üretime dayalı mobilya sektörünün böyle bir organize sanayi bölgesine kavuşması ülkemizin ekonomisi için önemli bir artı değer olacak” dedi. Başkan Hüseyin Taklacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Elmadağ OSB’nin alt yapı çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Taklacı, Elmadağ OSB ile ilgili şu bilgileri verdi:

BÜYÜK BİR İSTİHDAM SAĞLANACAK

“Başkent’in mobilyacılığını dünya standartlarına taşıyacak ve uluslararası yarışa imkanı sağlayacak Elmadağ OSB’de ilk etapta 100’ün üzerinde fabrika ile birlikte 15 binden fazla kişi ile istihdam sağlanacak. Çevreye duyarlı şekilde kendi elektriğini kendi üretecek akıllı fabrikaların yer alacağı Elmadağ OSB’de tasarım merkezi, eğitim birimleri, üretim merkezleri, konferans ve toplantı salonu, uluslararası ticaret danışmanlık merkezi, konaklama alanı ve küçük sanayi sitesi de bulunacak.”

ELMADAĞ OSB İLE SEKTÖR ATAĞA KALKACAK

ANKAMOB Başkanı ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Taklacı, OSB’nin Türk mobilyacılık sektöründe dünyaya açılan bir kapı olacağını ve mobilyacılığın gelişmesine büyük katkıda bulunacağını belirterek, “Mobilya sektörü katma değeri yüksek ve ihracat şansı en avantajlı sektörlerin başında geliyor. Tamamı yerli üretilmeye müsait olan bu sektörde mobilya ve ahşap sektörünün gelişmesi ülkenin ekonomik anlamda da büyük kazanımlar elde etmesi anlamına geliyor. Ankara Siteler bu konuda Türkiye’nin öncü sanayilerinden olmasına karşın bugüne dek zaman içinde OSB Statüsü kazanamadığı için halen çok katlı binalarda üretim yapılıyor ve bu durum sektörün gelişimini engelliyor. İnşallah Elmadağ Mobilya OSB bu açığı kapatacak ve Türk mobilyacılığının dünyaya açılan bir kapısı olacak. Adeta bir vitrin gibi mobilyacılığı dünyaya tanıtacak” ifadelerine yer verdi.

OSB’LERE VERİLEN DESTEKLER BİZİ MEMNUN EDİYOR

2021 yılında üretime başlaması planlanan Elmadağ OSB’ye verilen desteklerden memnun olduklarını ifade eden Taklacı, “OSB’lere tam destek veriliyor, altyapı yatırım programına dahil edilmemizi büyük bir memnuniyetle karşıladık. Başkent’imizin böyle bir projeye uzun süredir ihtiyacı vardı. Mobilya sanayisinin yükselmesi için tüm taleplerimize cevap veren, Siteler için ayrı hassasiyet gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a ve emeği geçen herkese Siteler ve Mobilyacı esnafı adına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli milli üretime büyük önem veriyor bizlerde sanayici olarak tamamı yerli üretim olan mobilyalarımızı dünyanın her yerine ulaştıracağımızın sözünü veriyoruz. Ankara Siteler mobilyasının daha kaliteli hale gelmesi ve uluslararası piyasa üst noktalara gelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA