ANKAMOB Başkanı Taklacı düğün sezonu açılırken mobilyada yeni trendleri değerlendirdi

Birçok üründe olduğu gibi dekorasyonda da yeni yıla girerken trendler değişiyor, halıdan avizeye, aksesuardan mobilyaya birçok üründe 2020 yılı ile birlikte yeni dekorasyon fikirleri ortaya çıkıyor.

Dünya’nın birçok bölgesinde 2020 yılı Mobilya dekorasyon fuarları kapılarını aralamaya başlamıştı ki Dünya pandemi ile karşı karşıya geldi. E durum böyle olunca fuarlar başka bahara kaldı ama trendler internetten de olsa görücüye çıktı. Haziran ayı itibarı ile yeni normalleşme sürecinde eskisi gibi olmasa da düğün sezonu da açılmış olacak. Evlenecek çiftler mobilya bakmaya başladı bile, bizde Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’dan yeni mobilya trendlerinin tüyolarını aldık. Taklacı mobilya ve dekorasyonun 2020 yılı değişimini anlattı. Başkan Hüseyin Taklacı’ya göre dekorasyon ve mobilyada ahşaba dönüş tüm hızı ile devam ediyor. Mobilyadan sonra duvar dekorlarında, kapı ve zeminlerde ahşap izler, metal detaylarla yenilenerek tekrar görülmeye başlandı.

Taklacı, Özellikle yerli ürünlerde yerli tasarımlar geçtiğimiz yıllara göre önemli artışlar gösterdi, bu ilerleme özellikle dünyada Türk Mobilyası algısını oluşturmak için büyük bir adım olacak. dedi.

Taklacı, bu yıl ahşap ağırlıklı mobilyaların platin, metalik, effect gibi boyama stilleri ve renkleri ile talep gördüğünü özellikle koyu metalik ve antrasit renklerin ağırlıkta olacağını aktardı. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda ağır klasik mobilyalarda kullanılan altın, bakır ve gümüş varak baskılar artık daha modern ve spor mobilyalarda sadeleştirilmiş şekilde uygulanmakta ve yoğun bir talep görmekte dedi. Antrasit renklerin avangarde mobilyalarda kullanılmaya başlandığını aktaran taklacı, özellikle metal ayakların ve metal detayların 2020 yılında avangarde ve modern mobilyaların vazgeçilmezi olacağını söyledi. Geçtiğimiz yılın ortalarında hayatımıza giren ve yeni bir yöntem olan mermer baskı ise artık gündelik mobilyalarımızda yer aldığını ve özellikle koyu tonlarda mermer baskının ahşabın üstünde mermerden farksız durduğunu ve metal detaylarla ile zenginleştirilerek özellikle oteller, kurumsal alanlarda yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Mobilya ile birlikte dekorasyonun tamamında yeni trendlere gidildiğini söyleyen Taklacı, halılarımız avizelerimiz, dekor ünitelerimiz ve mobilya döşemelerimiz yeni renkler ve yeni uygulamalarla görücüye çıkacak, avizelerde led kullanımı artarken daha teknolojik görünümlü akıllı lambalar, farklı renklerin birleşerek kombine edildiği kilim tarzında ince halılar, mobilya ile uyumlu düz renlerin hakim olduğu silinebilir kumaşlar, ve tabiki her yılın modası olan kapitone detaylar koltuklarımıza ayrı bir hava katacak. Ayrıca duvar kağıdı yerine evlerimizin bir bölümünde kullanılarak odamıza derinlik veren mobilya kaplama detayları trend olacak dedi.

