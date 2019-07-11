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ANKAMOB'tan Siteler esnafına çıraklık eğitimi

ANKAMOB, Siteler esnafına kanunen almaları gerekli belgeler ve Suriyeli çalışanlarla ilgili bilgilendirme amaçlı toplantı gerçekleştirdi.
ANKAMOB'tan Siteler esnafına çıraklık eğitimi

Toplantı da usta esnaf ve sanatkârlara Kanunen yanında çalıştırdıkları çalışanların almaları gerekli olan Çıraklık Eğitimi, Yabancı işçi çalıştırma, Kalfalık, Ustalık, Usta öğreticilik, Bilgisayar CNC ve mesleki kurslar ile ilgili konulara ilişkin bilgilendirme, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi uzmanları ve Kızılay Toplum Merkezi uzmanları tarafından yapıldı.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı; Çırak, çıraklık başlama yaşını doldurmuş ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen çıraklık sözleşmesinin esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişidir. Günümüzde çırakların, meslekî ve teknik eğitimde sadece okul sistemiyle kalifiye meslek elemanı olması mümkün bulunmamaktadır. Bu eğitimde, okul ve işyerinin ortaklaşa görev, yetki ve sorumluluk alması gerekmektedir. İnsanların ve insanlar sayesinde toplumların gelişmesine ortam hazırlayan unsur eğitimdir. Böylece toplumdaki insanlar ileri bir seviyeye ulaşırlar ve toplumlarının gelişmesine eğitim ile katkı sağlarlar. Biz de esnafımızın bu yüksek seviyelere gelmeleri için çaba sarf ediyoruz. Dedi. 

Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ülkemizde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler. Pratik eğitimlerini ise işyerlerinde yaparlar. İşyerinde eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini de, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen işyerlerinin eğitim birimlerinde yaparlar. Sigorta primleri Devlet tarafından karşılanır. Çıraklar çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen kalfalık sınavlarına girerler. Başarılı olanlara kalfalık unvanı ve belgesi verilir. Mesleklerin özelliğine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını başarı ile tamamlamış olan kalfalar, yine Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ustalık sınavlarına girerler. Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir.

Çıraklık eğitim merkezlerinde Bilgisayar CNC ve mesleki kurslar ile ilgili konulara ilişkin bilgilendirme yapan Siteler Mesleki Eğitim Merkezi esnaflarımızın yaş fark etmeksizin belirli gruplar halinde kurs imkanı sağladığını belirtti.

 

Mobilyacı esnafımız, Ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelileri İşkur aracılığı ile Mobilya imalathanelerinde her beş Türk vatandaşının çalıştığı firmada bir Suriye vatandaşı çalıştırma hakkına sahiptirler. Çalıştırılacak olan kişilerin yaş fark etmeksizin çıraklık eğitim merkezine gönderebilecekleri ve gönderecekleri kişi başına aylık 350 liraya kadar Devlet teşviki alabileceği bunun yanı sıra genel sağlık sigortalarının Çıraklık eğitim merkezi tarafından yapılacağı hakkında bilgi vermiştir. Bu tür konuların ücretsiz danışmanlığını üstlenen Kızılay Toplum Merkezi gerekli tüm bilgilerin aktarımı hususunda esnafa yardımcı olacaktır.

Bu tür eğitimleri ve toplantıları devamlı olarak yaptıklarını söyleyen Taklacı, üyelerimizi bilgilendirmeye ve aydınlatmaya çalışıyoruz.  Siteler Esnafının ihtiyaç duyduğu her konuda her zaman toplantı ve eğitim yapmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara ve konunun uzmanı eğitimcilere teşekkür ediyoruz. Dedi.    

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