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ANKAMOB'tan Siteler esnafına yabancı işçi eğitimi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası, siteler esnafına Suriyeli ve diğer yabancı işçi çalıştırma koşulları ile alakalı bilgilendirme eğitim toplantısı düzenledi. 
ANKAMOB'tan Siteler esnafına yabancı işçi eğitimi

Toplantıda Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve Altındağ Kızılay Toplum Merkezi yetkilileri esnafın sorularını yanıtladı ve yabancı işçilere nasıl çalışma izni çıkarılabileceği ve nasıl çıraklık okuluna kayıt ettirebilecekleri hakkında bilgiler verildi.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı yaptığı konuşmada, yıllardır Suriyeli ve diğer ülke vatandaşları sitelerde imalathanelerimizde çalışmakta. Bizlerde bu çalışanlarla alakalı her yıl en az 4 kez eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu vatandaşlar Suriye’de çıkan olaylar nedeni ile ülkemize geldiler ve büyük bölümü siteler bölgesine yerleştirildiler. Sitelerde yaklaşık 50 bin Suriyeli mevcut, bu mevcuda bir şekilde istihdam sağlanması gerekli eğer istihdam sağlanamazsa bu vatandaşlar yanlış yollara tevessül edebilirler.

Ancak yabancı çalıştırmak belli zorlukları da yanında getiriyor, biz esnafımıza yasal yollardan nasıl ilerleyebileceklerini aktardık, özellikle meslek öğrenebilmeleri için Suriyeli olsun Türk olsun tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim merkezlerine gönderebiliyoruz, eğitim almalarını sağlayabiliyoruz, hatta bu süre zarfında sgk primleri mesleki eğitim merkezinden ödendiği gibi, aday çırak öğrenci başına da belirli miktarda aylık destekler mevcut. Tüm bu gelişmelerin yanında Suriyeli vatandaşların mesleki eğitim görebilmeleri için belli süre Türkçe eğitimi almaları gerekli, bu süre zarfında esnafımız eğitime giden çalışanlarına izin vermek zorunda bu sürenin kısaltılması için başvuru yapacağız. dedi

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DENETİMLERDE SÜRE VERİLMELİ

Başkan Taklacı, Ayrıca geleneksel yöntemlerle el işçiliği üretim yapan ve küçük ölçekli atölyelerden oluşan siteler bölgesinde, kurumsal yapıyı tamamlayamamış esnafımız genellikle aile işletmelerinden oluşmakta doğal olarak gerekli prosedürleri tam olarak yerine getirmekte zorlanmaktadırlar. Şu an gelen şikayetler üzerine yoğun şekilde denetimler mevcut, esnafımız kötü niyetli değil sadece iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi değiller, bu sebeple denetimlerde uyarı ve süre verilmesi esnafımız adına çok değerli olacaktır. Denetimler yapılsın ki rekabet ortamı vuku bulsun ancak iyi niyetli ve kötü niyetliyi ayırmak için ilk denetimde ceza prosedürü kaldırılsın 30 gün süre verilmesi halinde esnafımız gerekli tüm işlemleri halledecektir dedi.

YARDIM KESİLECEK DİYE SİGORTALI OLMAK İSTEMİYORLAR

Toplantıda endişelerini dile getiren esnaf ve sanatkarlar ise; yaptığımız iş ağır bir iş, doğal olarak Türk işçi bulamıyoruz kendi vatandaşlarımız mobilyacı boyacı olmak istemiyorlar, bu sebeple Suriyeli çalıştırmak zorunda kalıyoruz, ancak Suriyeli çalışanların genelinin devamlılığı yok. Her an işten ayrılabilir başka birinin yanına işe girebilirler, bu sebeple iş sözleşmesi yapmaya yanaşmıyorlar, ayrıca Kızılay kart ile aldıkları yardımlar sigortalı çalışan olduğunda kesildiği için sigortalı olmakta istemiyorlar. Bu konuda çözüm üretilmesini istiyoruz. Dediler.

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