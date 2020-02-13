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ANKAPARK olarak bilinen WONDERLAND EURASİA el değiştirdi

Gökçek döneminde yapılan ve maliyeti hep tartışma konusu olan ANKAPARK’ın işletmecisi mali nedenlerle el değiştirdi. 
ANKAPARK olarak bilinen WONDERLAND EURASİA el değiştirdi

Açıldığı günden bugüne işçilerin maaşının ödenip ödenmediği, maliyeti ve borçlarıyla gündemden düşmeyen ve son olarak kapandığı yönünde haberler çıkan Ankapark’ta işletmeci değişimi yaşandığı öğrenildi. 
AOÇ arazisi üzerinde Melih Gökçek döneminde yapılan ve işletmesi özel bir firmaya 29 yıllığına kiraya verilen dev parkın mali nedenlerle el değiştirdiği ifade ediliyor. Parkta kapıların vatandaşlara kapalı olması ve yetkililerin ‘Park kapanmadı şu an için vatandaşlara kapalı’ demesi değişimi doğrular nitelikte. İstanbul Yolu ve Anadolu Bulvarı’ndan araçla girişlerin beton bariyerlerle kapatıldığı görülürken, parkta sadece güvenlik görevlileri bulunuyor.  

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YÜZLERCE MİLYON DOLARA MAL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, maliyeti hep tartışma konusu olan Ankapark’a 750 milyon dolar harcandığını belirterek “Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı” demişti. Gökçek ise, Ankapark’ın maliyetinin bu kadar olmadığını, toplam rakamın 450 milyon dolar civarında olduğunu söylemişti. 

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Erkal Erdoğan/ İLKSAYFA-

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