ANKAPARK’ın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar maliyetle yapılan ancak ilgi görmeyince zarar edip kapanan ANKAPARK’ın akıbeti gibi mevcut durumu da muammaya dönüştü.

İŞLETMESİ KİMDE, DURUMU NE OLACAK?

Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bilbordlar aracılığıyla, “atıl vaziyette duran ANKAPARK'ın yönetiminin hala kendilerine devredilmediği” duyurusu yaptı. Atıl halde durduğu için hırsızlık olaylarının yaşandığı ve oyuncakların artık çürümeye başladığı belirtilen ANKAPARK’la ilgili mahkeme süreci de anlaşılmazlıklarla dolu.

“KAMU ZARARI BÜYÜYOR”

Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin, ABB ile sözleşmeci arasındaki davada, ABB’nin sözleşmeyi feshetmesini hukuka uygun bulduğu ancak Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmesini engelleyen tedbir kararını kaldırmadığı belirtiliyor. Büyükşehir yetkilileri, belirsizliklerle dolu sürecin telafi edilemez hasarlara yol açtığını, teslim gerçekleşmezse oluşacak kamu zararının her geçen gün milyonlarca lira artarak parkın değerinin bile önüne geçebileceğini savunuyor.

İLKSAYFA/HABER MERKEZİ