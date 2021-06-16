Ankapark’ta hukuk mücadelesi sürüyor

ABB Basın Yayın Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, 750 milyon dolara mal olan ve çürümeye bırakılan Ankapark'ın ABB’ye devredilmesi için hukuk mücadelesinin sürdüğünü, Ankapark’ın önündeki billboardlara astıkları ilanlarla duyurduklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankapark ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Gültekin, 750 milyon dolara mal olan ve içindeki eşyaların çürümeye terkedilmesiyle gündeme gelen Ankapark'ın ABB’ye devri için hukuki işlemlerin halen devam ettiğini duyurdu.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkent’te yapımı tartışmalara neden olan Ankapark çıkmazı devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi 750 milyon dolara mal olan ve çürümeye bırakılan park için harekete geçtiklerini billboardlara astıkları ilanlarla duyurdu. İşletme hakkı özel bir firmada olan parkı ABB alarak yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor.

REKLAM PANOLARI İLE DUYURDU

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin, Ankapark önündeki reklam panolarının görüntülerini paylaştı. Gültekin, “750 milyon dolara mal olan Ankapark işletmesinin hâlâ Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmediğini, çürütülen parkı geri almak için hukuk mücadelemizin devam ettiğini bir de böyle anlatalım istedik" ifadelerini kullandı.

MAMAK BELEDİYESİ DE TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankapark’ın Ankara’nın önemli değerlerinden birisi olduğunu söyleyerek, parka talip olduklarını açıklamıştı. Köse, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı, “Bir işletmeyi nasıl yöneteceğinizi bilirseniz bu iş kolay olur. Sonuçta orada büyük bir yatırım var. Yavaş, orayı Ankara halkına açsın, işletmesini Büyükşehir uygun bir fiyata kendisi yapsın. Hiç olmazsa Ankara’nın güzel çocukları orada eğlensin, Orada büyük ve güzel bir yatırım var. Mansur Yavaş orayı işletmeyi beceremiyorsa versin bize biz işletelim. Hodri meydan” eleştirisinde bulunmuştu.

İŞLETME HAKKI ABB’DE DEĞİL

Daha sonra konu hakkında açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş parkın işletmesinin belediyede olmadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı, “Ankapark’ı bizden istemeyin. İşletmeye niyetiniz var ise şirketten alın. İşletme hakkı bizde değil onlardadır. Ama sizin almanızı tavsiye etmem. Siz Ali Kuşçu Bilim Merkezi’ne bile sahip çıkamadınız, Ankapark’a asla sahip çıkamazsınız.”

Emrah Özcan / İLKSAYFA

