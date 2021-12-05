Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, hiçbir ayrım yapmayacaklarını söyledi

Mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara 2 No’lu Baro’nun kurucu başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, “Çalışmalarımızda şeffaf olacağız. Herkesi kucaklayacağız, hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz” dedi.

Başkent’te Ankara 2 No’lu Baro kuruluş süreci resmi olarak tamamlandı. Baronun Kuruluş Genel Kurulu’nda en fazla oyu alan Av. Eyüphan Korkmaz, Ankara 2 No’lu Baro Başkanı seçildi.

MAZBATAYI ALARAK GÖREVE BAŞLADI

Altındağ İlçe Seçim Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde mazbatasını alarak göreve başlayan Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz birtakım açıklamalarda bulundu. Korkmaz, iki binden fazla avukatın imzasıyla kurulan Ankara 2 No’lu Baro’nun inşa sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğinin bilgisini verdi.

97 yıl sonra Ankara’da ikinci baronun kurulduğu bilgisini veren Korkmaz, meslekteki sorunların çözümü için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

ANKARA BAROSU’NUN İSMİ DEĞİŞECEK

Ankara’da baro sayısının ikiye çıkmasıyla “Ankara Barosu’nun ismi değişecek mi?” sorusuna Korkmaz, “İstanbul 2 No’lu Baro kurulduğu an İstanbul Barosu, 1 No’lu baro olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde aynı emsalle burada da biz tüzel kişilik kazandığımız an Ankara Barosu, Ankara 1 No’lu Barosu olarak iş ve işlemlerini düzenlemek durumunda” dedi.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Ankara 2 No’lu Baro olarak güzel işlere imza atacaklarını kaydeden Korkmaz, “’İyi ki Ankara’da 2 No’lu Baro kuruldu’ demek için çalışacağız. Geceli, gündüzlü bir çalışma içerisinde olacağız. Çalışmalarımızda şeffaf olacağız. Herkesi kucaklayacağız, hiçbir ayrım gözetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA