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Ankara, 2. Oto Galericiler Sitesi’ne Kavuşuyor 

ANODER tarafından Ankara’ya ikincisi kazandırılacak Oto Galericiler Sitesi’ndeki işyerlerinin, hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.
Ankara, 2. Oto Galericiler Sitesi’ne Kavuşuyor 

Ankara Oto Galericileri Derneği tarafından (ANODER) Başkent’e ikincisi kazandırılacak Oto Galericiler Sitesi için çalışmalar son hızla devam ediyor. İvedik OSB’de hızla yükselmeye başlayan Oto Galericiler Sitesi’ndeki dükkânların hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.  

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NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ANODER tarafından galericiler sitesinin yapımı için kurulan Ankara Oto Galericileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’ndeki (ANOKOOP) üyelere ait dükkanların belirlenmesi için yapılan kura çekimi İvedik OSB Toplantı ve Balo Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde 114 kişinin yeri belirlendi. Kura çekimi ayrıca kamera ile kayıt altına da alındı. 

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BAŞKAN KALKAN MÜJDEYİ VERDİ 
Tüm ortakların yoğun ilgi gösterdiği kura çekimi öncesi ANODER ve ANOKOOP Başkanı İlkay Kalkan bir konuşma yaparak, Ankara Oto Galericiler Sitesi inşaatında gelinen süreçle ilgili katılımcılara bilgi aktardı. Başkan Kalkan, Ankara’nın ikinci oto galericiler sitesi olan projenin çok kısa sürede hizmete kazandırılacağı müjdesini verdi. 

TAKAS İMKANI SUNULDU
ANODER 2. Başkanı Mustafa Macar ise kura çekimi ile ilgili bilgi aktararak, kura çekimi sonrasında ANOKOOP ortaklarının hem kendi aralarında hem de müteahhit firmaya ait işyerleri ile takas yapabileceklerini belirterek konu ile ilgili detayları paylaştı. 

SALGINA KARŞI ÖNLEM
Pandemi ile ilgili önlemler kapsamında toplantıda sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulurken, katılımcıların ateşi ölçülerek katılımcılara maske dağıtıldı. Salon girişinde farklı noktalara da dezenfektan yerleştirildi. 

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DİĞER ŞEHİRLER ARASINDAKİ FARK KAPANACAK
5.5 milyona yakın kişinin yaşadığı Ankara’da 2 milyon 200 binden fazla araç bulunuyor. Ancak Ankara’da tek oto galericiler sitesi yer alıyor. Projenin tamamlanması ile Ankara ikinci galericiler sitesine kavuşacak. Başkent Ankara’da tek oto galericiler sitesi yer alırken şu an da İstanbul’da 16, İzmir’de 5, Bursa’da 3, Konya’da 2, Van’da 2, Düzce’de 2 yerde galericiler sitesi bulunuyor. Projenin hayata geçmesi ile Ankara’da büyük bir açığın giderilmesi bekleniyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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