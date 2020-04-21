  • BIST 98.009
  • Altın 379,479
  • Dolar 6,9602
  • Euro 7,5430
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Ankara 23 Nisan'ı turistik gezi araçlarından yükselecek çocuk şarkılarıyla kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için 25 ilçede, 10 turistik gezi aracındaki animasyon ekipleriyle gösteriler düzenlenecek, çocuk şarkıları çalınacak.
Ankara 23 Nisan'ı turistik gezi araçlarından yükselecek çocuk şarkılarıyla kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk milletinin iradesini temsil eden, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olan 23 Nisan için bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle farklı bir kutlama programı hazırlandığı, kutlamaların evlerinden çıkamayan çocukların ayağına götürüleceği duyuruldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, 10 turistik gezi aracı, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

Araçlar, Türk bayraklarıyla donatılacak ve ilçelerden dönüldükten sonra saat 21.00'da ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik edilecek, İstiklal Marşı Başkentlilerle hep birlikte seslendirilecek.

Gezi araçları 70 cadde ve bulvarda dolaşacak
Merkez ve ilçelerde 23 Nisan'da 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak gezi araçları ile yapılacak program saatleri şöyle:

"-Evren: 11.00, Şereflikoçhisar: 13.00, Bala: 16.00, Gölbaşı: 17.30, Çamlıdere: 11.00, Kızılcahamam: 13.00, Kazan: 16.00, Sincan: 21.00, Nallıhan: 11.00, Beypazarı: 14.30, Güdül: 17.30, Ayaş: 19.00, Kalecik: 11.00, Çubuk: 13.00, Akyurt: 16.00, Pursaklar: 18.00, Altındağ: 21.00, Çankaya: 21.00, Yenimahalle: 21.00, Keçiören: 21.00, Haymana: 11.00, Polatlı: 13.00, Etimesgut: 21.00, Elmadağ: 11.00, Mamak: 21.00."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Türkiye'nin çağrısıyla toplanacak21 Nisan 2020 Salı 10:41
  • Ankara 23 Nisan'ı turistik gezi araçlarından yükselecek çocuk şarkılarıyla kutlayacak21 Nisan 2020 Salı 10:34
  • Nero Endüstri'nin Ankara'daki yatırımına 'süper teşvik'21 Nisan 2020 Salı 10:26
  • Ülke genelinde dev operasyon: 1185 kişi gözaltına alındı21 Nisan 2020 Salı 09:50
  • Zimbabve'de 'malarya' salgını: 170 bin vaka, 152 ölüm21 Nisan 2020 Salı 09:35
  • Mısır’da mahsur kalan 164 Türk vatandaşı tahliye edildi21 Nisan 2020 Salı 09:30
  • İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi21 Nisan 2020 Salı 09:28
  • Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı21 Nisan 2020 Salı 09:28
  • İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi21 Nisan 2020 Salı 09:27
  • İrlanda'dan getirilen 115 Türk vatandaşı Kars'taki yurtlara yerleştirildi21 Nisan 2020 Salı 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti