Ankara 23 Nisan'ı turistik gezi araçlarından yükselecek çocuk şarkılarıyla kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar için 25 ilçede, 10 turistik gezi aracındaki animasyon ekipleriyle gösteriler düzenlenecek, çocuk şarkıları çalınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk milletinin iradesini temsil eden, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış günü olan 23 Nisan için bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle farklı bir kutlama programı hazırlandığı, kutlamaların evlerinden çıkamayan çocukların ayağına götürüleceği duyuruldu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, 10 turistik gezi aracı, merkez dahil 25 ilçede cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları çalacak. Üstü açık araçlarda yer alan animasyon ekibi de gösterileriyle çocuklara eğlenceli saatler yaşatacak.

Araçlar, Türk bayraklarıyla donatılacak ve ilçelerden dönüldükten sonra saat 21.00'da ulusal düzeydeki kutlamalara eşlik edilecek, İstiklal Marşı Başkentlilerle hep birlikte seslendirilecek.

Gezi araçları 70 cadde ve bulvarda dolaşacak

Merkez ve ilçelerde 23 Nisan'da 08.00-23.00 saatleri arasında 70 cadde ve bulvarda dolaşacak gezi araçları ile yapılacak program saatleri şöyle:

"-Evren: 11.00, Şereflikoçhisar: 13.00, Bala: 16.00, Gölbaşı: 17.30, Çamlıdere: 11.00, Kızılcahamam: 13.00, Kazan: 16.00, Sincan: 21.00, Nallıhan: 11.00, Beypazarı: 14.30, Güdül: 17.30, Ayaş: 19.00, Kalecik: 11.00, Çubuk: 13.00, Akyurt: 16.00, Pursaklar: 18.00, Altındağ: 21.00, Çankaya: 21.00, Yenimahalle: 21.00, Keçiören: 21.00, Haymana: 11.00, Polatlı: 13.00, Etimesgut: 21.00, Elmadağ: 11.00, Mamak: 21.00."