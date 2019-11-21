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Ankara Adana arası kaç km? Ankara Adana arası kaç saat? Ankara Adana Yol Tarifi, Ankara Adana Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Adana arası kaç km? Ankara Adana arası kaç saat? Ankara Adana Yol Tarifi.. Ankara Adana kaç kilometre? Ankara'dan Adana'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Adana arası kaç km? Ankara Adana arası kaç saat? Ankara Adana Yol Tarifi, Ankara Adana Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Adana'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ADANA ARASI KAÇ KM?

Kebabıyla meşhur, Taşköprü'ye ev sahipliği yapan Adana ile Ankara arası mesafe:

D750 karayolu üzerinden 488 km

D330 karayolu üzerinden 603 km

ANKARA ADANA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D750 karayolu üzerinden 5 Saat 12 dakika

D330 karayolu üzerinden 6 Saat 34 dakika

Otobüs ile

Ortalama 5-7 saat

Uçak ile

Ankara'dan Adana'ya direkt uçuş 1 saat 5 dk.

Ankara'dan Adana'ya aktarmalı uçuş değişkenlik gösterebilir

Tren ile

Ankara'dan Adana'ya tren ile ortalama 8 saat

ANKARA ADANA OTOBÜS ve UÇAK BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Adana'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Adana arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Adana Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

As Adana 75 TL

Ben Turizm 66 TL

As Tur 105 TL

Has 80 TL

Metro 70 TL

Ankara Adana Uçak bileti fiyatları

Ankara'dan Adana'ya direkt uçuş bilet fiyatları 455 TL

Ankara'dan Adana'ya aktarmalı uçuş bilet fiyatları 500- 750 TL

Ankara Adana Tren bileti fiyatları

Ankara'dan Adana'ya tren bileti fiyatı 63 TL

ANKARA ADANA YOL TARİFİ

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