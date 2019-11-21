Ankara Adana arası kaç km? Ankara Adana arası kaç saat? Ankara Adana Yol Tarifi, Ankara Adana Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Adana'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ADANA ARASI KAÇ KM?
Kebabıyla meşhur, Taşköprü'ye ev sahipliği yapan Adana ile Ankara arası mesafe:
D750 karayolu üzerinden 488 km
D330 karayolu üzerinden 603 km
ANKARA ADANA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750 karayolu üzerinden 5 Saat 12 dakika
D330 karayolu üzerinden 6 Saat 34 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5-7 saat
Uçak ile
Ankara'dan Adana'ya direkt uçuş 1 saat 5 dk.
Ankara'dan Adana'ya aktarmalı uçuş değişkenlik gösterebilir
Tren ile
Ankara'dan Adana'ya tren ile ortalama 8 saat
ANKARA ADANA OTOBÜS ve UÇAK BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Adana'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Adana arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Adana Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
As Adana 75 TL
Ben Turizm 66 TL
As Tur 105 TL
Has 80 TL
Metro 70 TL
Ankara Adana Uçak bileti fiyatları
Ankara'dan Adana'ya direkt uçuş bilet fiyatları 455 TL
Ankara'dan Adana'ya aktarmalı uçuş bilet fiyatları 500- 750 TL
Ankara Adana Tren bileti fiyatları
Ankara'dan Adana'ya tren bileti fiyatı 63 TL
ANKARA ADANA YOL TARİFİ
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