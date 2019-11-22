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Ankara Afyon arası kaç km? Ankara Afyon arası kaç saat? Ankara Afyon Yol Tarifi, Ankara Afyon Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Afyon arası kaç km? Ankara Afyon arası kaç saat? Ankara Afyon Yol Tarifi.. Ankara Afyon kaç kilometre? Ankara'dan Afyon'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Afyon arası kaç km? Ankara Afyon arası kaç saat? Ankara Afyon Yol Tarifi, Ankara Afyon Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Afyon'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA AFYON ARASI KAÇ KM?

Kaymağıyla meşhur, Frig Vadisi Tabiat Parkı'na ev sahipliği yapan Afyon ile Ankara arası mesafe:

Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D260 üzerinden 265 km

D260 karayolu üzerinden 290 km

Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D665 üzerinden 317 km

ANKARA AFYON ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D260 üzerinden 3 saat

D260 karayolu üzerinden 3 saat 29 dakika

Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D665 üzerinden 3 saat 49 dakika

Otobüs ile

Ankara'dan Afyon'a otobüs ile ortalama 3-3,5 saat

Uçak ile

Ankara'dan Afyon'a uçuş bulunmuyor

Tren ile

Ankara'dan Afyon'a tren ile ortalama 5 saat 52 dakika

ANKARA AFYON OTOBÜS ve TREN BİLETİ FİYATI

Ankara'dan Afyon'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Afyon arası otobüs ve tren bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Afyon Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Pamukkale 37 TL

Nilüfer 40 TL

Metro 45 TL

Güneş Akdeniz Seyehat 35 TL

Ankara Afyon tren bileti fiyatları

TCDD 58,50 TL

ANKARA AFYON YOL TARİFİ

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