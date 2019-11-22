Ankara Afyon arası kaç km? Ankara Afyon arası kaç saat? Ankara Afyon Yol Tarifi, Ankara Afyon Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Afyon'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA AFYON ARASI KAÇ KM?
Kaymağıyla meşhur, Frig Vadisi Tabiat Parkı'na ev sahipliği yapan Afyon ile Ankara arası mesafe:
Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D260 üzerinden 265 km
D260 karayolu üzerinden 290 km
Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D665 üzerinden 317 km
ANKARA AFYON ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D260 üzerinden 3 saat
D260 karayolu üzerinden 3 saat 29 dakika
Dumlupınar Blv./D200/E90 ve D665 üzerinden 3 saat 49 dakika
Otobüs ile
Ankara'dan Afyon'a otobüs ile ortalama 3-3,5 saat
Uçak ile
Ankara'dan Afyon'a uçuş bulunmuyor
Tren ile
Ankara'dan Afyon'a tren ile ortalama 5 saat 52 dakika
ANKARA AFYON OTOBÜS ve TREN BİLETİ FİYATI
Ankara'dan Afyon'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Afyon arası otobüs ve tren bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Afyon Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Pamukkale 37 TL
Nilüfer 40 TL
Metro 45 TL
Güneş Akdeniz Seyehat 35 TL
Ankara Afyon tren bileti fiyatları
TCDD 58,50 TL
ANKARA AFYON YOL TARİFİ
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