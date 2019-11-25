Ankara Aksaray arası kaç km? Ankara Aksaray arası kaç saat? Ankara Aksaray Yol Tarifi, Ankara Aksaray Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Aksaray'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA AKSARAY ARASI KAÇ KM?
Soğanlaması, eriştesi ve Malaklı Köpeği ile meşhur, Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Eğri Minare'ye ev sahipliği yapan Aksaray ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 üzerinden 230 km
ANKARA AKSARAY ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 üzerinden 2 saat 33 dakika
Otobüs ile
Ortalama 3 - 3,5 saat
ANKARA AKSARAY OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Aksaray'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Aksaray arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Aksaray Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Aksaray Birlik Turizm 45 TL
İnan Turizm 35 TL
Mersin Nur Turizm 40 TL
As Adana 40 TL
HAS Turizm 40 TL
Metro Turizm 40 TL
ANKARA AKSARAY YOL TARİFİ
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