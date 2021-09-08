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Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...

Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi.. Ankara Akyurt kaç kilometre? Ankara'dan Akyurt’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...

Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara'dan Akyurt’a nasıl gidilir?, Akyurt Ankara arası kaç km? AkyurtAnkara arası kaç saat? Akyurt'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Akyurt Ankara Yol Tarifi, Ankara Akyurt otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Akyurt’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA AKYURT ARASI KAÇ KM?

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinden Ankara Akyurt arası 78,8 km dir.

Çankırı Blv/D140 üzerinden Ankara Akyurt arası 66,9 km dir.

Anadolu Blv ve Çankırı Blv/D140 üzerinden 75,2 km dir.

ANKARA AKYURT ARASI KAÇ SAAT?

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinden Ankara Akyurt arası 1 saat 1 dakika sürmektedir.

Çankırı Blv/D140 üzerinden Ankara Akyurt arası 1 saat 5 dakika sürmektedir.

Anadolu Blv ve Çankırı Blv/D140 üzerinden 1 saat 8 dakika sürmektedir

ANKARA AKYURT OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Akyurt'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Akyurt arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Akyurt Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 4.25, öğrenci 2.25 tl dir.

ANKARA AKYURT ARASI YOL TARİFİ

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