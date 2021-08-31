Ankara Akyurt’ta icradan satılık bağ bahçe

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara çevre ilçelerinden Akyurt’un Elecik Mahallesi’nde 1087 metre kare bağ nitelikli taşınmaz icra yoluyla satılıyor.
Akyurt’ta icradan satılık bağ yerinin muhammen bedeli 10 bin 872 TL.
Satış işlemi Akyurt İcra Dairesi’nce yapılıyor.
Birinci Satış Günü: 24.11.2021 13:30
İkinci Satış Günü: 15.12.2021 13:30
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