  • BIST 1.468,210
  • Altın 486,66
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Ankara Akyurt’ta icradan satılık bağ bahçe

Ankara çevre ilçelerinden Akyurt’un Elecik Mahallesi’nde 1087 metre kare bağ nitelikli taşınmaz icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Akyurt İcra Dairesi’nce yapılıyor. Akyurt’ta icradan satılık bağ yerinin muhammen bedeli 10 bin 872 TL.
Ankara Akyurt’ta icradan satılık bağ bahçe

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara çevre ilçelerinden Akyurt’un Elecik Mahallesi’nde 1087 metre kare bağ nitelikli taşınmaz icra yoluyla satılıyor. 

Akyurt’ta icradan satılık bağ yerinin muhammen bedeli 10 bin 872 TL.

Satış işlemi Akyurt İcra Dairesi’nce yapılıyor. 

Birinci Satış Günü: 24.11.2021 13:30

İkinci Satış Günü: 15.12.2021 13:30

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYIN.  

ankara-akyurtta-icradan-satilik-bag-bahce.jpg


Gazeteilksayfa.com

 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23
  • Bursa Teknik Üniversitesi  Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:20
  • Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:10
  • Yıldız Teknik Üniversitesi çok sayıda akademisyen alacak27 Ağustos 2021 Cuma 10:50
  • Van İpekyolu’nda icradan satılık büro27 Ağustos 2021 Cuma 10:45
  • Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alıyor27 Ağustos 2021 Cuma 10:41
  • Polatlı Gazi’de icradan satılık daire26 Ağustos 2021 Perşembe 09:33
  • Beypazarı’nda icradan satılık dükkan26 Ağustos 2021 Perşembe 09:29
  • Türkşeker’den satılık ezine peyniri26 Ağustos 2021 Perşembe 09:25
  • Atılım Üniversitesi akademisyen alım ilanı25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti