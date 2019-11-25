Ankara Amasya arası kaç km? Ankara Amasya arası kaç saat? Ankara Amasya Yol Tarifi, Ankara Amasya Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Amasya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA AMASYA ARASI KAÇ KM?
Elması, Patlıcan Çullaması, Şıngır Kebabı ile meşhur, Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları, Borabay Gölü, Amasya Kalesi'ne ev sahipliği yapan Amasya ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 334 km
D180 üzerinden 339 km
D100/E80 üzerinden 412 km
ANKARA AMASYA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 4 saat 5 dakika
D180 üzerinden 4 saat 17 dakika
D100/E80 üzerinden 5 saat
Otobüs ile
Ortalama 5 - 6 saat
ANKARA AMASYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Amasya'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Amasya arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Amasya Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Amasya Tur 50 TL
Topçam Tur 50 TL
Metro Tur 50 TL
Ankara Amasya Uçak bileti fiyatları
Pegasus Airlines aktarmalı 203 - 218 TL ( Ortalama 12 saat)
THY aktarmalı 284 - 723 TL (Ortalama 8 ila 15 saat )
ANKARA AMASYA YOL TARİFİ
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