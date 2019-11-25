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Ankara Amasya arası kaç km? Ankara Amasya arası kaç saat? Ankara Amasya Yol Tarifi, Ankara Amasya Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Amasya arası kaç km? Ankara Amasya arası kaç saat? Ankara Amasya Yol Tarifi.. Ankara Amasya kaç kilometre? Ankara'dan Amasya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Amasya arası kaç km? Ankara Amasya arası kaç saat? Ankara Amasya Yol Tarifi, Ankara Amasya Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Amasya'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA AMASYA ARASI KAÇ KM?

Elması, Patlıcan Çullaması, Şıngır Kebabı ile meşhur, Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları, Borabay Gölü, Amasya Kalesi'ne ev sahipliği yapan Amasya ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 üzerinden 334 km

D180 üzerinden 339 km

D100/E80 üzerinden 412 km

ANKARA AMASYA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 üzerinden 4 saat 5 dakika

D180 üzerinden 4 saat 17 dakika

D100/E80 üzerinden 5 saat

Otobüs ile

Ortalama 5 - 6 saat

ANKARA AMASYA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Amasya'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Amasya arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Amasya Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Amasya Tur 50 TL

Topçam Tur 50 TL

Metro Tur 50 TL

Ankara Amasya Uçak bileti fiyatları

Pegasus Airlines aktarmalı 203 - 218 TL ( Ortalama 12 saat)

THY aktarmalı 284 - 723 TL (Ortalama 8 ila 15 saat )

ANKARA AMASYA YOL TARİFİ

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