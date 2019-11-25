Ankara Ardahan arası kaç km? Ankara Ardahan arası kaç saat? Ankara Ardahan Yol Tarifi, Ankara Ardahan Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Ardahan arası kaç km? Ankara Ardahan arası kaç saat? Ankara Ardahan Yol Tarifi.. Ankara Ardahan kaç kilometre? Ankara'dan Ardahan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Ardahan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ARDAHAN ARASI KAÇ KM?

Feselli, Katmer, Kesme Aşı, Gevrek, Pişi ve Ayran Çorbası ile meşhur, Çıldır Gölü, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kinzi Kalesi ve Sevimli Kale gibi birçok kaleye ev sahipliği yapan Ardahan ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 üzerinden 1098 km

D260 üzerinden 1169 km

D010/E70 üzerinden 1071 km

ANKARA ARDAHAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 üzerinden 12 saat 44 dakika

D260 üzerinden 13 saat 14 dakika

D010/E70 üzerinden 14 saat

Otobüs ile

Ortalama 14 saat 45 dakika

ANKARA ARDAHAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Ardahan'aa gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Ardahan arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Ardahan Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Ardahan Posof Seyahat 110 TL

ANKARA ARDAHAN YOL TARİFİ