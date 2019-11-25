Ankara Ardahan arası kaç km? Ankara Ardahan arası kaç saat? Ankara Ardahan Yol Tarifi, Ankara Ardahan Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Ardahan'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ARDAHAN ARASI KAÇ KM?
Feselli, Katmer, Kesme Aşı, Gevrek, Pişi ve Ayran Çorbası ile meşhur, Çıldır Gölü, Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Kinzi Kalesi ve Sevimli Kale gibi birçok kaleye ev sahipliği yapan Ardahan ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 üzerinden 1098 km
D260 üzerinden 1169 km
D010/E70 üzerinden 1071 km
ANKARA ARDAHAN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 üzerinden 12 saat 44 dakika
D260 üzerinden 13 saat 14 dakika
D010/E70 üzerinden 14 saat
Otobüs ile
Ortalama 14 saat 45 dakika
ANKARA ARDAHAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Ardahan'aa gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Ardahan arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Ardahan Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Ardahan Posof Seyahat 110 TL
ANKARA ARDAHAN YOL TARİFİ
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