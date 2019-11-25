  • BIST 106.848
  • Altın 268,648
  • Dolar 5,7286
  • Euro 6,3156
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara Artvin Yol Tarifi, Ankara Artvin Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara Artvin Yol Tarifi.. Ankara Artvin kaç kilometre? Ankara'dan Artvin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara Artvin Yol Tarifi, Ankara Artvin Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara'dan Artvin'e nasıl gidilir?, Artvin Ankara arası kaç km? Artvin Ankara arası kaç saat? Artvin'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Artvin Yol Tarifi, Ankara Artvin otobüs bileti, Ankara Artvin otobüs firmaları, Ankara Artvin kaç kilometre?

Ankara'dan Artvin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA ARTVİN ARASI KAÇ KM?

Kuymak, Mısır Ekmeği, Laz Böreği, Cevizli Kete, Karalahana Sarması, Turşu Kavurması ile meşhur, Şavşat Kalesi, Ferhatlı Kalesi, Artvin Kalesi, Mençuna Şelalesi, Maral Şelalesi, Kafkasör Yaylası, Beyazsu Yaylası, Arsiyan Yaylası'na ev sahipliği yapan Artvin ile Ankara arası mesafe:

D010/E70 üzerinden 961 km

D200/E88 üzerinden 1066 km

D260 üzerinden 1138 km

ANKARA ARTVİN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D010/E70 üzerinden 12 saat 5 dakika

D200/E88 üzerinden 12 saat 50 dakika

D260 üzerinden 13 saat 20 dakika

Otobüs ile

Ortalama 15 - 16 saat

ANKARA ARTVİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Artvin'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Artvin arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Artvin Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Artvin Ses 140 TL

Lüks Artvin 140 TL

Ankara Artvin Uçak bileti fiyatları

THY aktarmalı 659 TL (Ortalama 18 -19 saat )

ANKARA ARTVİN YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Kadına şiddete hayır25 Kasım 2019 Pazartesi 00:15
  • Şehirlerarası yolcu taşımacılığında muavin ve ikram kalkıyor25 Kasım 2019 Pazartesi 00:10
  • Kışlık giyim ürünleri cep yakıyor23 Kasım 2019 Cumartesi 00:20
  • Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Adil vergide ümitliyiz23 Kasım 2019 Cumartesi 00:15
  • 19 Mayıs Stadyumu'nun yenisi ne zaman yapılacak?23 Kasım 2019 Cumartesi 00:10
  • Ankara Ağrı arası kaç km? Ankara Ağrı arası kaç saat? Ankara Ağrı Yol Tarifi, Ankara Ağrı Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...22 Kasım 2019 Cuma 11:50
  • Ankara Afyon arası kaç km? Ankara Afyon arası kaç saat? Ankara Afyon Yol Tarifi, Ankara Afyon Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...22 Kasım 2019 Cuma 11:35
  • 22 Kasım 12.30 HADİ ipucu: Çevresine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü verimli düzlüklere ne denir?22 Kasım 2019 Cuma 10:32
  • Prof. Dr. Ayşegül Karalezli: Sigara İçenlerin Oranları Ürkütücü Seviyelerde22 Kasım 2019 Cuma 00:20
  • Çubuklu öğrencilerden büyük buluş!22 Kasım 2019 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti