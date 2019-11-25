Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara Artvin Yol Tarifi, Ankara Artvin Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara'dan Artvin'e nasıl gidilir?, Artvin Ankara arası kaç km? Artvin Ankara arası kaç saat? Artvin'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Artvin Yol Tarifi, Ankara Artvin otobüs bileti, Ankara Artvin otobüs firmaları, Ankara Artvin kaç kilometre?
Ankara'dan Artvin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA ARTVİN ARASI KAÇ KM?
Kuymak, Mısır Ekmeği, Laz Böreği, Cevizli Kete, Karalahana Sarması, Turşu Kavurması ile meşhur, Şavşat Kalesi, Ferhatlı Kalesi, Artvin Kalesi, Mençuna Şelalesi, Maral Şelalesi, Kafkasör Yaylası, Beyazsu Yaylası, Arsiyan Yaylası'na ev sahipliği yapan Artvin ile Ankara arası mesafe:
D010/E70 üzerinden 961 km
D200/E88 üzerinden 1066 km
D260 üzerinden 1138 km
ANKARA ARTVİN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D010/E70 üzerinden 12 saat 5 dakika
D200/E88 üzerinden 12 saat 50 dakika
D260 üzerinden 13 saat 20 dakika
Otobüs ile
Ortalama 15 - 16 saat
ANKARA ARTVİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Artvin'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Artvin arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Artvin Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Artvin Ses 140 TL
Lüks Artvin 140 TL
Ankara Artvin Uçak bileti fiyatları
THY aktarmalı 659 TL (Ortalama 18 -19 saat )
ANKARA ARTVİN YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.