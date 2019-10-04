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Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki garip kavşak

Atatürk Bulvarı üzerinde iki şeritli ve sağa sola dönüşü olan yoldaki trafik lambaları kırmızıda durdurmuyor, yeşilde geçirmiyor.
Ankara Atatürk Bulvarı üzerindeki garip kavşak

Atatürk Bulvarı ile Zeytin Dalı ve John F. Kennedy caddelerinin kesiştiği yerde bulunan trafik lambaları farklı yanma sistemiyle sürücüler arasında anlaşmazlığa sebep oluyor. Sağa ve sola dönüşleri yeşil ışık yandığı anda, direk geçişe de kırmızı ışık yanıyor. O anlarda dönüş yapmak isteyenlerin dönememesi diğerlerinin de kırmızıda beklemesi nedeniyle korna sesleri yükseliyor ve kimse ne yapacağını bilmiyor. Özellikle düz ilerleyecek araç sürücüleri tepkilerin odağı olurken çoğu zaman tartışma çıkıyor. 

İLERLESE KIRMIZIDA GEÇECEK İLERLEMESE TARTIŞMA ÇIKIYOR

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan trafik lambalardan düz ilerlemek isteyen ancak kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri, sağa sola dönüş yapmak isteyen sürücülerden büyük tepki görüyor. Sürekli kornaya basan sürücülerle önde bekleyen sürücü arasında çoğu zaman tartışma çıkıyor. Öndeki araç sürücüsü kırmızı ışıkta geçmek istemediğini belirtirken, diğerleri de dönüş yapmak istediğini belirterek ilerlemesi gerektiğini söylüyor. İki tarafın da haklı olduğu yerde kimse ne yapacağını bilmiyor. 

İLERLEDİĞİNDE İSE KAZAYA DAVETİYE

Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri gelen tepkilere dayanamayıp ilerlediğinde ise John F. Kennedy Caddesi’nden gelen araçlarla burun buruna geliyor. Bir tepki de Kennedy Caddesi’nden gelen araç sürücülerinden görüyor. Çünkü o anlarda o yöne yeşil ışık yanıyor. Çoğu kez kazaya ramak kala araçlar son anda durabiliyor. Kısa sürede gergin anlar yaşayan sürücüler tam gaz yaparak sinirli bir şekilde bölgeden ayrılıyor.  

ÇÖZÜM KONTROLLÜ GEÇİŞ OLABİLİR 

Vatandaşlar burada sürekli bu tür gerginliklerin olmasından yakınarak Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden trafik ışıklarına çözüm bulmalarını istiyor. Bazı vatandaşlar buna benzer noktalarda beklemek yerine kontrollü geçiş verilebilir diyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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