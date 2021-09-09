Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Ayaş arası kaç saat? Ankara Ayaş Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...

Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Ayaş Yol Tarifi.. Ankara Akyurt kaç kilometre? Ankara'dan Ayaş’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Ayaş’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA AYAŞ ARASI KAÇ KM?

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinden Ankara Ayaş arası 75,3 km dir.

D140 üzerinden Ankara Ayaş arası 82,4 km dir.

Dumlupınar Blv./D200 üzerinden Ankara Ayaş arası 91,4 km dir.

ANKARA AYAŞ ARASI KAÇ SAAT?

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinden Ankara Ayaş arası 1 saat 3 dakika sürmektedir.

D140 üzerinden Ankara Ayaş arası 1 saat 12 dakika sürmektedir.

Dumlupınar Blv./D200 üzerinden 1 saat 22 dakika sürmektedir

ANKARA AYAŞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Ayaş'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Ayaş arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Ayaş Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 7.25 tl, öğrenci 3.75 tl

ANKARA AYAŞ ARASI YOL TARİFİ

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