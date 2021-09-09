  • BIST 1.434,820
  • Altın 489,80
  • Dolar 8,4850
  • Euro 10,0150
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Ayaş arası kaç saat? Ankara Ayaş Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...

Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Ayaş Yol Tarifi.. Ankara Akyurt kaç kilometre? Ankara'dan Ayaş’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Ayaş arası kaç saat? Ankara Ayaş Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...

Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Ayaş arası kaç saat? Ankara'dan Ayaş’a nasıl gidilir?, Ayaş Ankara arası kaç km? Ayaş Ankara arası kaç saat? Ayaş'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ayaş Ankara Yol Tarifi, Ankara Ayaş otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Ayaş’a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA AYAŞ ARASI KAÇ KM?

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinden Ankara Ayaş arası 75,3 km dir.

D140 üzerinden Ankara Ayaş arası 82,4 km dir.

Dumlupınar Blv./D200 üzerinden Ankara Ayaş arası 91,4 km dir.

ANKARA AYAŞ ARASI KAÇ SAAT?

Ankara Çevre Yolu/O-20 üzerinden Ankara Ayaş arası 1 saat 3 dakika sürmektedir.

D140 üzerinden Ankara Ayaş arası 1 saat 12 dakika sürmektedir.

Dumlupınar Blv./D200 üzerinden 1 saat 22 dakika sürmektedir

ANKARA AYAŞ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Ayaş'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Ayaş arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Ayaş Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz tam 7.25 tl, öğrenci 3.75 tl

ANKARA AYAŞ ARASI YOL TARİFİ

Yol tarifi almak için tıklayın
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlette 390 özelde 3 bin tl09 Eylül 2021 Perşembe 04:30
  • Gelişim için iş birliği şart09 Eylül 2021 Perşembe 04:00
  • Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...08 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
  • Türkiye aşı haritası 08 Eylül 202108 Eylül 2021 Çarşamba 09:58
  • Ges'lere ilgi artıyor08 Eylül 2021 Çarşamba 04:00
  • Taksinin çarptığı araç takla attı08 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • ANKARAKART'a zam08 Eylül 2021 Çarşamba 02:30
  • Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? İlk olarak nerede görülmüştür?07 Eylül 2021 Salı 11:27
  • ACİL'ler dolup taşıyor07 Eylül 2021 Salı 04:00
  • Öğrenciye ev yok07 Eylül 2021 Salı 03:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti