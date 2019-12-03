Ankara Ayaş'ta kan donduran cinayet

Ankara Ayaş'ın Gökçebağ köyü sınırları içerisinde Afgan uyruklu bir işçinin kafası kopartılmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde bir arazide kafası ezilmiş halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede ölen kişinin Afgan uyruklu M.A. olduğunu tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, M.A'yı darbederek öldüren zanlının Afgan uyruklu A.A. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, Altındağ ilçesi Ulus semtinde bir adreste saklandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Jandarmaya verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA