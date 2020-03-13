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Ankara B.B. Başkanı Yavaş: Sosyal medya hesabından duyurdu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: Su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.
Ankara B.B. Başkanı Yavaş: Sosyal medya hesabından duyurdu!

Mansur yavaş sosyal medya'dan yaptığı paylaşımda;

Sevgili hemşehrilerim,

Hijyen tedbirlerimiz kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü’müz tarafından konut aboneliklerinde su borcu olan vatandaşlarımız için iki ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir.

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