'Ankara Bal Günleri'nde tatlılar yarıştı

Başkent'te ilk kez düzenlenen, “Ankara Bal Günleri" ANFA Altınpark'ta kapılarını açtı. Fuara bal ile hazırlanan tatlı yarışması damga vurdu.

MSR Uluslararası Fuarcılık ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen Ankara Bal Günleri başladı. Altınpark Fuar Merkezi'nde açılan stantlarda bal, bal mumu, propolis, polen, arı sütü, ana arı, arıcılık malzemeleri ve baldan elde edilen çok sayıda ürün yer aldı. Fuara ANPADER’in (Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği) hazırladığı baldan tatlı yapımı yarışması damga vurdu.

420 KİŞİ KATILDI

Bal ve ürünlerinin insan sağlığı açısından öneminin vurgulandığı fuarda maydanoz balı, deve dikeni balı gibi ilginç ballar sergilendi. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan fuar, baldan tatlı yarışmasına da ev sahipliği yaptı. Konu hakkında gazetemize konuşan Şef Erhan Çetinöz, “Bal organizasyonu için bir yarışma düzenledik. 24 kategoriden oluşan, 420 kişinin katıldığı bir yarışma düzenledik. Lise ve Üniversite öğrencilerinin deneyim kazandığı bir etkinlik.”

60 JÜRİ ÜYESİ

“60 tane jüri üyemiz var. Gençleri mesleğe hazırlıyoruz. Bu yüzden böyle bir yarışma düzenledik. Tamamen bal konseptli. Bir çok öğrenci sektörde deneyim sahibi insanla buluşuyor. Amacımız gençlerin önünü açmak. Belirli bir sürede belirli bir tatlıyı, yemeği yapıyorlar. Buradaki asıl amaç öğrencilere öz güven kazandırmak.”

MOTİVASYON ÖDÜLLERİ

“Jüri üyelerimizin hepsi beş yıldızlı otellerde şef. Gençler bu yarışmalar sayesinde jüri üyeleri ile tanışıyor, kaynaşıyor. Burada kendi gelecekleri için bir rol çiziyorlar. Öğrenciler sektörle ne kadar iç içe olursa iş bulma imkânları da o kadar artıyor. Ayrıca yarışma sonralarında öğrencilere motivasyon ödüllerimiz var” diye konuştu.

BALLI AYVADAĞ

Etkinlikte yer alan yarışmacılardan Şevval Alsaç ise alanı olmaması halinde aşçılığa ilgi duyduğunu belirterek, “Aslında Ankara Üniversitesi'nde zootekni okuyorum. Alanım olmamasına rağmen, aşcılığa da ilgi duyuyorum. Herkes şaşırıyor. Bu konuda iddialıyım. Birinciliğin geleceğine inanıyorum. İlk defa denenmiş ballı ayvadağ tatlısı ile yarışmaya katılıyorum" dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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