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Ankara Bala arası kaç km? Ankara Bala arası kaç saat? Ankara Bala Yol Tarifi, Ankara Bala Otobüs Fiyatları...

Ankara Bala arası kaç km? Ankara Bala arası kaç saat? Ankara Bala Yol Tarifi.. Ankara Bala kaç kilometre? Ankara'dan Bala’ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Bala arası kaç km? Ankara Bala arası kaç saat? Ankara Bala Yol Tarifi, Ankara Bala Otobüs Fiyatları...

Ankara Bala arası kaç km? Ankara Bala arası kaç saat? Ankara'dan Bala’ya nasıl gidilir?, Bala Ankara arası kaç km? Bala Ankara arası kaç saat? Bala'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Bala Ankara Yol Tarifi, Ankara Bala otobüs bileti ne kadar?

Ankara'dan Bala’ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BALA ARASI KAÇ KM?

D750 ve D260 üzerinden 73 km dir.

D200 üzerinden 96.5 km dir.

ANKARA BALA ARASI KAÇ SAAT?

D750 ve D260 üzerinden 1 Saat 1 Dakika dır.

D200 üzerinden 1 Saat 32 Dakika km dır.

ANKARA BALA OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bala'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bala arası otobüs fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bala Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz  tam 9.50 tl, öğrenci 5.0 tl

ANKARA BALA ARASI YOL TARİFİ

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