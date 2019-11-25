Ankara Balıkesir arası kaç km? Ankara Balıkesir arası kaç saat? Ankara Balıkesir Yol Tarifi, Ankara Balıkesir Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Balıkesir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BALIKESİR ARASI KAÇ KM?

Ayvalık Tostu, Höşmerim, Balıkesir Kaymaklısı ve Susurluk Ayranı ile meşhur, Kozak Yaylası, Cunda Adası, Agia Paraskevi Manastırı'na ev sahipliği yapan Balıkesir ile Ankara arası mesafe:

D200/E90 üzerinden 539 km

Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 605 km

ANKARA BALIKESİR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E90 üzerinden 5 saat 54 dk

Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 5 saat 59 dk

Otobüs ile

Ortalama 8 saat

ANKARA BALIKESİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Balıkesir'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Balıkesir arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Balıkesir Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

75 TL

ANKARA BALIKESİR YOL TARİFİ