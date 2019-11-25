Ankara Balıkesir arası kaç km? Ankara Balıkesir arası kaç saat? Ankara Balıkesir Yol Tarifi, Ankara Balıkesir Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Balıkesir arası kaç km? Ankara Balıkesir arası kaç saat? Ankara'dan Balıkesir'e nasıl gidilir?, Balıkesir Ankara arası kaç km? Balıkesir Ankara arası kaç saat? Balıkesir'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Balıkesir Yol Tarifi, Ankara Balıkesir otobüs bileti, Ankara Balıkesir otobüs firmaları, Ankara Balıkesir kaç kilometre?
Ankara'dan Balıkesir'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BALIKESİR ARASI KAÇ KM?
Ayvalık Tostu, Höşmerim, Balıkesir Kaymaklısı ve Susurluk Ayranı ile meşhur, Kozak Yaylası, Cunda Adası, Agia Paraskevi Manastırı'na ev sahipliği yapan Balıkesir ile Ankara arası mesafe:
D200/E90 üzerinden 539 km
Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 605 km
ANKARA BALIKESİR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E90 üzerinden 5 saat 54 dk
Anadolu Otoyolu/O-4 ve O-5 üzerinden 5 saat 59 dk
Otobüs ile
Ortalama 8 saat
ANKARA BALIKESİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Balıkesir'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Balıkesir arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Balıkesir Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
75 TL
ANKARA BALIKESİR YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.