  • BIST 118.053
  • Altın 304,504
  • Dolar 6,0325
  • Euro 6,5832
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Şubat 2020 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranı merak ediliyor. Ankara'daki barajların su seviyeleri ve doluluk oranları nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 11 Şubat 2020 Salı ASKİ Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri.
Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Şubat 2020 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. 11.02.2020 Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 2020 Ankara baraj doluluk oranları..

Dört mevsimi birden yaşadığımız güzel ülkemizin başkenti Ankara'da mevsimlere göre değişkenlik gösteren yağışlar, haliyle barajların doluluk seviyelerini de etkiliyor. Genellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde baraj doluluk oranlarımızda düşüş yaşansa da, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile barajlarımızın doluluk seviyesinde artış oluyor. 

Başkent Ankara'daki barajlarda ne kadar su olduğu, doluluk oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları ilçe ve mahallelere gelen su miktarını öğrenmek istiyor. 

Ankara'da barajlara gelen günlük su miktarı nedir?

Sizler için ASKİ'nin resmi sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı ve su seviyesini paylaşıyoruz. İşte 11 Şubat 2020 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları ve su seviyeleri:

Ankara barajlardaki su seviyesi ASKİ

Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.584.555.000 m3 

Tarih: 11.02.2020

Barajlarımızdaki Su Miktarı: 369.008.000 m3

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.121.000 m3

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 45.00 m3

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 22.000 m3

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.234.000 m3

Barajlara Gelen Su Miktarı: 2.206.431 m3

Ankara barajlarındaki toplam su seviyesi:  %23,29 ( 11 Şubat 2020 itibariyle )

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

12 Ocak 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKÄ°

16 Nisan 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Drift yapan sürücüyü uyardı, dehşeti yaşadı: '30 kişi saldırdı, gözleri dönmüştü11 Şubat 2020 Salı 10:20
  • Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı11 Şubat 2020 Salı 10:10
  • Türkiye, turizmde dünya altıncısı11 Şubat 2020 Salı 10:01
  • İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi11 Şubat 2020 Salı 09:51
  • Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı11 Şubat 2020 Salı 09:47
  • Alçak saldırı sonrası üst düzey zirveden karar çıktı11 Şubat 2020 Salı 09:40
  • ABD'den Türkiye mesajı! NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız11 Şubat 2020 Salı 09:39
  • Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017’ye çıktı11 Şubat 2020 Salı 09:26
  • MSB: 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi11 Şubat 2020 Salı 09:25
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Şubat 2020 - ASKİ11 Şubat 2020 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti