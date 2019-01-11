  • BIST 85.577
  • Altın 312,003
  • Dolar 6,5077
  • Euro 7,1120
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Mart 2020 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranı merak ediliyor. Ankara'daki barajların su seviyeleri ve doluluk oranları nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 19 Mart 2020 Perşembe ASKİ Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri.
Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Mart 2020 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. 19.02.2020 Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 2020 Ankara baraj doluluk oranları..

Dört mevsimi birden yaşadığımız güzel ülkemizin başkenti Ankara'da mevsimlere göre değişkenlik gösteren yağışlar, haliyle barajların doluluk seviyelerini de etkiliyor. Genellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde baraj doluluk oranlarımızda düşüş yaşansa da, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile barajlarımızın doluluk seviyesinde artış oluyor. 

Başkent Ankara'daki barajlarda ne kadar su olduğu, doluluk oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları ilçe ve mahallelere gelen su miktarını öğrenmek istiyor. 

Ankara'da barajlara gelen günlük su miktarı nedir?

Sizler için ASKİ'nin resmi sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı ve su seviyesini paylaşıyoruz. İşte 19 Mart 2020 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları ve su seviyeleri:

Ankara barajlardaki su seviyesi ASKİ

Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.584.555.000 m3 

Tarih: 19.03.2020

Barajlarımızdaki Su Miktarı: 507.098.000 m3

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.186.000 m3

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 31.800 m3

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 17.800 m3

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.280.828 m3

Barajlara Gelen Su Miktarı: 3.382.828 m3

Ankara barajlarındaki toplam su seviyesi:  %32,00 ( 19 Mart 2020 itibariyle )

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

12 Ocak 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKÄ°

16 Nisan 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni göreve kim getirilecek?19 Mart 2020 Perşembe 01:03
  • Bir Virüsten Tevarüs Eden Miras19 Mart 2020 Perşembe 00:33
  • Çanakkale’de Üflenen Ruh19 Mart 2020 Perşembe 00:02
  • Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?19 Mart 2020 Perşembe 00:00
  • İstanbul Tekirdağ arası kaç km? İstanbul Tekirdağ arası kaç saat? İstanbul'dan Tekirdağ'a nasıl gidilir?  18 Mart 2020 Çarşamba 13:43
  • Boş sokaklar ve meydanlar18 Mart 2020 Çarşamba 09:30
  • Ankara'da caddeler bomboş18 Mart 2020 Çarşamba 04:08
  • Mamak'ta korona seferberliği18 Mart 2020 Çarşamba 03:08
  • Uzun süre bozulmuyor18 Mart 2020 Çarşamba 02:09
  • Beni karantinaya alırlar korkusundan kaçının18 Mart 2020 Çarşamba 01:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti