Ankara Barosu Ali Erbaş'a ne dedi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Peki Bu soruşturmaya neden olan Ankara Barosunun açıklaması ne?

24 Nisan 2020 tarihinde Ankara Hacı Bayram Camii’nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "İslam Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor" başlıklı Cuma hutbesine Ankara Barosundan Tepki olarak bir açıklama gelmişti. ve Ankara Barosunun bu açıklaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma başlattı. Peki Bu soruşturmaya neden olan Ankara Barosunun açıklaması ne? Ankara barosu Ali Erbaşa ne dedi?

Ankara Barosu'nun açıklaması;

“Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir. Aldığımız ibretse, anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği büyük direnişten kaynaklanmaktadır. Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

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Ali Erbaş ne dedi?