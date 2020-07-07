  • BIST 118.850
  • Altın 392,906
  • Dolar 6,8591
  • Euro 7,7436
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 34 °C
»

Ankara Barosu avukatları çoklu baro düzenlemesini protesto etti

Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.
Ankara Barosu avukatları çoklu baro düzenlemesini protesto etti

Ankara Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

ankara-barosu2.jpg

Avukatlar, saat 12.00'de Ankara Adliyesinin 5'inci katındaki baro kaleminin önünde toplandı. Burada sloganlar atarak koridorda yürüyüşe geçen avukatlar, daha sonra adliye önüne çıktı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, burada yaptığı basın açıklamasında, haftalardır baroların bölünmesinin ülkeye ne kadar büyük zarar vereceğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Sağkan, düzenlemeyle yurttaşların en temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiğini savundu.

Türkiye'deki 80 baronun düzenlemeye karşı olduğunu, düzenlemenin altını doldurabilen kimsenin bulunmadığını kaydeden Sağkan, avukat cübbelerinin cebinin bulunmamasının avukatlığın kamu hizmeti olduğunu, düğmelerinin bulunmamasının ise mesleğin tarafsızlığını simgelediğini ifade etti.

"Cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz." diyerek, bir avuç düğmeyi yere bırakan Sağkan, düzenlemeye karşı demokratik tepkilerini sonuna kadar göstereceklerini bildirdi.

Burada da bir süre sloganlar atmayı sürdüren avukatlar, daha sonra dağıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında yol bakım çalışmaları uyarısı07 Temmuz 2020 Salı 13:41
  • Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor07 Temmuz 2020 Salı 13:06
  • Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede hizmete sunulacak07 Temmuz 2020 Salı 12:23
  • Tarım ve Orman Bakanlığından 'kurban rehberi'07 Temmuz 2020 Salı 12:19
  • Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi07 Temmuz 2020 Salı 12:10
  • Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü07 Temmuz 2020 Salı 12:08
  • Türkiye'deki 19 şehirde hava kirliliği normalleşme sürecinde arttı07 Temmuz 2020 Salı 11:28
  • Annenin ortalama yaşının en yüksek olduğu il 'Trabzon'07 Temmuz 2020 Salı 11:28
  • FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı07 Temmuz 2020 Salı 11:25
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs talimatı07 Temmuz 2020 Salı 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti