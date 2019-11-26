Ankara Bartın arası kaç km? Ankara Bartın arası kaç saat? Ankara Bartın Yol Tarifi, Ankara Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Bartın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BARTIN ARASI KAÇ KM?
Acı Mantar, Araka, Bal Kabağı Böreği, Barbun Tava,Gözlemesi, Tatlı Böreği ve Beyaz Baklavası ile meşhur, Amasra Plajı, Gürcüoluk Mağarası, Kemerdere Köprüsü, Küre Dağları Milli Parkı ve Kuş Kayası Yol Anıtı'na ev sahipliği yapan Bartın ile Ankara arası mesafe:
Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 290 km
Ankara Bolu Yolu/D750 ve D750 üzerinden 286 km
D755 üzerinden 296 km
ANKARA BARTIN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 3 saat 27 dakika
Ankara Bolu Yolu/D750 ve D750 üzerinden 3 saat 43 dakika
D755 üzerinden 4 saat 5 dakika
Otobüs ile
Ortalama 4,5 - 5 saat
ANKARA BARTIN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Bartın'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bartın arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Bartın Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
EFE Tur 65 TL
Metro Tur 50 TL
Özemniyet 65 TL
ANKARA BARTIN YOL TARİFİ
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