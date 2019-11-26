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Ankara Bartın arası kaç km? Ankara Bartın arası kaç saat? Ankara Bartın Yol Tarifi, Ankara Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bartın arası kaç km? Ankara Bartın arası kaç saat? Ankara Bartın Yol Tarifi.. Ankara Bartın kaç kilometre? Ankara'dan Bartın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Bartın arası kaç km? Ankara Bartın arası kaç saat? Ankara Bartın Yol Tarifi, Ankara Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bartın arası kaç km? Ankara Bartın arası kaç saat? Ankara'dan Bartın'a nasıl gidilir?, Bartın Ankara arası kaç km? Bartın Ankara arası kaç saat? Bartın'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Bartın Yol Tarifi, Ankara Bartın otobüs bileti, Ankara Bartın otobüs firmaları, Ankara Bartın kaç kilometre?

Ankara'dan Bartın'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BARTIN ARASI KAÇ KM?

Acı Mantar, Araka, Bal Kabağı Böreği, Barbun Tava,Gözlemesi, Tatlı Böreği ve Beyaz Baklavası ile meşhur, Amasra Plajı, Gürcüoluk Mağarası, Kemerdere Köprüsü, Küre Dağları Milli Parkı ve Kuş Kayası Yol Anıtı'na ev sahipliği yapan Bartın ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 290 km

Ankara Bolu Yolu/D750 ve D750 üzerinden 286 km

D755 üzerinden 296 km

ANKARA BARTIN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 ve D750 üzerinden 3 saat 27 dakika

Ankara Bolu Yolu/D750 ve D750 üzerinden 3 saat 43 dakika

D755 üzerinden 4 saat 5 dakika

Otobüs ile

Ortalama 4,5 - 5 saat

ANKARA BARTIN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bartın'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bartın arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bartın Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

EFE Tur 65 TL

Metro Tur 50 TL

Özemniyet 65 TL

ANKARA BARTIN YOL TARİFİ

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