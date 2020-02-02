Ankara basını "Rüzgârlı Sokak"ta

Cumhuriyet döneminden yakın geçmişe kadar basın hayatının merkezi olan Rüzgârlı Sokağı ele alan “Rüzgârlı Sokak” adlı kitap çıktı. Yayınevi sahibi Atalay Atmaca, “Kitap büyük bir boşluğu dolduracak ve Ankara basın hayatını aydınlatacak” dedi.

Zafer Çarşısı’nda yer alan Barış Kitabevi sahibi Atalay Atmaca ile yayınevinden çıkan Ankara’nın basın tarihine ışık tutan, “Rüzgârlı Sokak” adlı kitabı konuştuk. Atmaca, Abbas Satır imzalı Rüzgârlı Sokak’ın büyük bir boşluğu dolduracağını ve gazeteci adaylarına büyük bir kaynak olacağını belirterek, kitap sayesinde Ankara merkezli yayınevlerinin yeniden şahlanacağını kaydetti. Kitap, Cumhuriyet döneminden yakın geçmişe kadar basın hayatının merkezi olan Rüzgârlı Sokağı ele alıyor.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE ANKARA ÖNCÜYDÜ

Atmaca, Ankara’nın Başkent olduğuna dikkat çekerek, Ankara’nın gazete de, yayında da öne çıkması gerekli olduğunu söyleyerek şu hatırlatmayı yaptı, “Geçmiş dönemlerde Ankara merkezli birçok gazete çıkıyor, kitap alanında birçok yayınevi ülkeye öncülük yapıyordu. Günümüzde ise maalesef İstanbul piyasası öne geçti. Yayınevimizden çıkan Abbas Satır imzalı “Rüzgârlı Sokak” adlı kitap ise bizim önümüzü açacak ve Ankara’yı yayın da eski günlerine kavuşturacak. Aynı zamanda bu kitap büyük bir eksikliği tamamlayacak.”

ANKARA BASIN HAYATINI AYDINLATACAK

“Kitap Cumhuriyet döneminden yakın geçmişe kadar Ankara merkezli çıkan gazetelere ışık tutuyor. Bu kitap büyük bir eksikliği tamamlayacak. Basın hayatını aydınlatacak. Eski meclis Ulus’ta olduğu için o zamanlarda gazetelerin merkezi hep Rüzgârlı Sokak olmuş. Bu kitapta da 1920’lerden itibaren Rüzgârlı Sokak’ta çıkan gazeteleri ve Ankara basınının tarihini ele alıyor. Öğrenciler ve gazeteci adayları için muhteşem bir kaynak olacak” dedi.

ZAFER ÇARŞISI UNUTULMASIN İSTİYORUZ

Ankara’da ki yayınevleri olarak sorunları olduklarını da dile getiren Atmaca, “Biz Zafer Çarşısı’nı eski günlerine kavuşturmak için uğraşıyoruz. Bizim önümüzdeki en büyük engel internet. Yayıncılar kitabı çıkarıyor ve bize verdikleri fiyatın aynısından internette de satışa sunuyorlar. Burada büyük bir haksızlık var ve bu sorunu çözemiyoruz. Biz hiçbir kitabı arkasında bulunan etiket fiyatına satamıyoruz. Büyük bir mücadele ediyoruz. Zafer Çarşısı unutulmasın istiyoruz. Öğrenciler, kitapseverler burayı unutmasın diye çabalıyoruz” diye konuştu.

AVM’LER ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

“Alışveriş Merkezleri yapılmaya devam edildikçe esnafın işleri azalıyor” diye sitemde bulunan Atmaca, “Alışveriş Merkezleri bizleri zor durumda bırakıyor. Umudumuz zaman içinde düzelmesi. Bir yayınevi sahibi olarak toptancıya verdiğiniz fiyat ile internetten satışa sunduğunuz fiyat aynı olmamalı. Burada bir haksızlık oluyor. Buna bir düzenleme yapılması lazım. Bunları da atlatacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

“Rüzgârlı Sokak” çok partili hayata geçiş sürecinden, sonraki hareketli siyasal dönemlere kadar siyasal hayatın ilk elden tanıklığını yapmış bir mekân olan ve Türk basın tarihine yaşamsal bir katkı sağlayan Rüzgârlı Sokağı’nın dünü, bugününü ve yarınını anlatıyor. Rüzgârlı Sokağı’n her köşesinin, mürekkep kokulu havasını teneffüs eden yazar, Türkiye’de gazeteciliğin, basın yayın işinin dönüşüm sürecini de okuyucuya, özellikle de öğrencilere ve gazeteci adaylarına aktarma amacı taşıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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