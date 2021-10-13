Ankara Başkent Oluşu Coşkuyla Kutlandı

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü Başkent’te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2. TBMM binasında düzenlenen törende Başkentlilere seslenerek, “Bizler bir yandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının sonsuz emanetine sahip çıkarak tarihimize olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, bir yandan da bu kenti yine milletimizin geleceğine ışık tutacak şekilde birlikte büyütmeli, geliştirmeli ve yönetmeliyiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından gün boyu Ankara Metrosu’nda Ankara Marşı çalınırken, Başkent’in cadde ve bulvarları ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ankara’nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2. TBMM binasında düzenlenen “Ankara’nın Başkent Oluşunun 98’inci Yıl Dönümü Kutlama Töreni”ne de katıldı.

YAVAŞ: “NE GÜZEL ANKARA’YI SEVMEK”

Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekili Levent Gök, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut ve çok sayıda Başkentlinin katıldığı 2. TBMM binası önündeki törende seymen gösterisi büyük alkış aldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kutlama mesajında, “Ne güzel Ankara’yı sevmek, ne güzel bu kıymetli mirası yarınlara birlikte taşımanın gururunu yaşamak” diyen Yavaş, 2. TBMM binasında yaptığı konuşmada ise Başkentlilere şu sözlerle seslendi:

“Ankara, Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı ve bu kararlar sonucu hürriyet meşalemizin sonsuza dek yandığı merkezdir. Kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin ardından, ‘son kale’ olma özelliğini barındıran kadim kentimiz, bağımsızlık tutkunu bir milletin yoluna ışık tutan milli duruşun simgesi olmuştur. Kızılca günün, Melhame-i Kübra’nın, istiklal ve istikbalin bir arada yaşandığı kenttir Ankara… Tüm bu kutlu özelliklerinin yanı sıra; iklimi, jeolojik konumu, gelişme kabiliyeti, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından da uygun olması sebebiyle milletimizin mukadderatını belirleyerek 13 Ekim 1923’te genç cumhuriyetimizin başkenti olmuştur.”

“ATATÜRK VE KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARININ EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Ankara’nın başkent olması nedeniyle büyük sorumluluk üstlendiklerini de vurgulayan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler bir yandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının sonsuz emanetine sahip çıkarak tarihimize olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, bir yandan da bu kenti yine milletimizin geleceğine ışık tutacak şekilde birlikte büyütmeli, geliştirmeli ve yönetmeliyiz. Bu sorumluluk en başta düşmana karşı galebe çalan atalarımıza ve bizlere bu toprakları vatan kılanlara karşı vazifemizdir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, yeni yollarıyla, kırsal kesimdeki üretimiyle, kadın istihdamıyla, öğrenci dostu uygulamalarla, kültürle ve sanatla zaferin kentini, hep birlikte ikinci yüzyıla hazırlamak için ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bu sorumluluğun yarenliğinde sorumluluklarımızı yerine getirecek, insan odaklı projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT’İ TÜRK BAYRAKLARI İLE SÜSLEDİ

Büyükşehir Belediyesi, 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşu nedeniyle kentin ana cadde ve bulvarları ile hizmet binalarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Ankara Kalesi’nde de göndere dev Türk bayrağı çekilirken, kutlamalar kapsamında düzenlenen Ankara Kulübü Seymenleri ile çeşitli ülkelerin folklor gösterileri ilgiyle izlendi.

Başkent’in birçok noktasında yer alan led ekranlarda da 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Devleti’nin Başkenti Ankara şehridir” mesajıyla kutlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu ile seyahat eden vatandaşları da gün boyu çaldığı ‘Ankara Marşı’ ile karşıladı.