  • BIST 105.068
  • Altın 268,604
  • Dolar 5,7364
  • Euro 6,3186
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi.. Ankara Batman kaç kilometre? Ankara'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara'dan Batman'a nasıl gidilir?, Batman Ankara arası kaç km? Batman Ankara arası kaç saat? Batman'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman otobüs bileti, Ankara Batman otobüs firmaları, Ankara Batman kaç kilometre?

Ankara'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BATMAN ARASI KAÇ KM?

Mumbar Dolması, Çiğ Köfte, Perde Pilavı, Tandır Ekmeği, Şam Böreği, Ayran Çorbası, İçli Köfte ve Kuru Dolması ile meşhur, Hasankeyf Ören Yeri, Memikan Köprüsü, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Hasankeyf Mağaraları'na ev sahipliği yapan Batman ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 1096 km

D300 üzerinden 979 km

D200/E88 üzerinden 1004 km

ANKARA BATMAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 11 saat 45 dakika

D300 üzerinden 11 saat 54 dakika

D200/E88 üzerinden 12 saat 10 dakika

Otobüs ile

Ortalama 13,5 - 17 saat 

ANKARA BATMAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Batman'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Batman arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Batman Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 120 TL

Metro Tur 130 TL

Siirt Kurtalan Ekspres 110 TL

Ankara Batman uçak bileti fiyatları

Pegasus Airlines aktarmalı uçuş bileti 320 TL ( Ortalama 14 saat )

THY aktarmalı uçuş bileti 480 TL - 560 TL (Ortalama 15 saat )

THY aktarmalı uçuş bileti 723 TL (Ortalama 5 saat )

ANKARA BATMAN YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Artvin arası kaç km? Ankara Artvin arası kaç saat? Ankara Artvin Yol Tarifi, Ankara Artvin Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...25 Kasım 2019 Pazartesi 11:39
  • Ankara Ardahan arası kaç km? Ankara Ardahan arası kaç saat? Ankara Ardahan Yol Tarifi, Ankara Ardahan Otobüs Bileti Fiyatları...25 Kasım 2019 Pazartesi 11:23
  • Ankara Amasya arası kaç km? Ankara Amasya arası kaç saat? Ankara Amasya Yol Tarifi, Ankara Amasya Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...25 Kasım 2019 Pazartesi 11:02
  • Ankara Aksaray arası kaç km? Ankara Aksaray arası kaç saat? Ankara Aksaray Yol Tarifi, Ankara Aksaray Otobüs Bileti Fiyatları...25 Kasım 2019 Pazartesi 10:50
  • Şiddete karşı yasal düzenleme çağrısı25 Kasım 2019 Pazartesi 00:30
  • Emlak vergisini kimler ödemiyor?25 Kasım 2019 Pazartesi 00:20
  • Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Kadına şiddete hayır25 Kasım 2019 Pazartesi 00:15
  • Şehirlerarası yolcu taşımacılığında muavin ve ikram kalkıyor25 Kasım 2019 Pazartesi 00:10
  • Kışlık giyim ürünleri cep yakıyor23 Kasım 2019 Cumartesi 00:20
  • Hizmet- İş Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Yusuf Güler: Adil vergide ümitliyiz23 Kasım 2019 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti