Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi.. Ankara Batman kaç kilometre? Ankara'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BATMAN ARASI KAÇ KM?

Mumbar Dolması, Çiğ Köfte, Perde Pilavı, Tandır Ekmeği, Şam Böreği, Ayran Çorbası, İçli Köfte ve Kuru Dolması ile meşhur, Hasankeyf Ören Yeri, Memikan Köprüsü, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Hasankeyf Mağaraları'na ev sahipliği yapan Batman ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 1096 km

D300 üzerinden 979 km

D200/E88 üzerinden 1004 km

ANKARA BATMAN ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 11 saat 45 dakika

D300 üzerinden 11 saat 54 dakika

D200/E88 üzerinden 12 saat 10 dakika

Otobüs ile

Ortalama 13,5 - 17 saat

ANKARA BATMAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Batman'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Batman arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Batman Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Özlem Batman 120 TL

Metro Tur 130 TL

Siirt Kurtalan Ekspres 110 TL

Ankara Batman uçak bileti fiyatları

Pegasus Airlines aktarmalı uçuş bileti 320 TL ( Ortalama 14 saat )

THY aktarmalı uçuş bileti 480 TL - 560 TL (Ortalama 15 saat )

THY aktarmalı uçuş bileti 723 TL (Ortalama 5 saat )

ANKARA BATMAN YOL TARİFİ