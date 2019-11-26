Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara'dan Batman'a nasıl gidilir?, Batman Ankara arası kaç km? Batman Ankara arası kaç saat? Batman'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman otobüs bileti, Ankara Batman otobüs firmaları, Ankara Batman kaç kilometre?
Ankara'dan Batman'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BATMAN ARASI KAÇ KM?
Mumbar Dolması, Çiğ Köfte, Perde Pilavı, Tandır Ekmeği, Şam Böreği, Ayran Çorbası, İçli Köfte ve Kuru Dolması ile meşhur, Hasankeyf Ören Yeri, Memikan Köprüsü, Mor Aho Manastırı, İmam Abdullah Zaviyesi ve Hasankeyf Mağaraları'na ev sahipliği yapan Batman ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 1096 km
D300 üzerinden 979 km
D200/E88 üzerinden 1004 km
ANKARA BATMAN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 11 saat 45 dakika
D300 üzerinden 11 saat 54 dakika
D200/E88 üzerinden 12 saat 10 dakika
Otobüs ile
Ortalama 13,5 - 17 saat
ANKARA BATMAN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Batman'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Batman arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Batman Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Özlem Batman 120 TL
Metro Tur 130 TL
Siirt Kurtalan Ekspres 110 TL
Ankara Batman uçak bileti fiyatları
Pegasus Airlines aktarmalı uçuş bileti 320 TL ( Ortalama 14 saat )
THY aktarmalı uçuş bileti 480 TL - 560 TL (Ortalama 15 saat )
THY aktarmalı uçuş bileti 723 TL (Ortalama 5 saat )
ANKARA BATMAN YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.