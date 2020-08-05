  • BIST 1.092
  • Altın 462,790
  • Dolar 7,0417
  • Euro 8,3593
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Ankara bayram coşkusunu BiP’te yaşadı

Tedbirli vatandaşların bu bayramda da sevdikleriyle bayramlaşmak için tercihi BiP oldu. Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden bayram boyunca 30 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, gönderilen mesaj sayısı 2 milyar oldu.
Ankara bayram coşkusunu BiP’te yaşadı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye’nin uygulaması BiP, bu bayramda da tedbiri elden bırakmayanların gözdesi oldu. Sosyal mesafe sebebiyle fiziksel olarak bayramlaşmamaya özen gösterilen bu dönemde vatandaşlar, BiP üzerinden ailesi ve sevdikleriyle kutlamalarını gerçekleştirdi. Arife günü de dahil olmak üzere dört günlük bayram tatili boyunca BiP uygulamasından yeni bir rekora imza atıldı ve 1 milyon dakika görüntülü konuşma gerçekleşti. Ayrıca bu yıl da bayramlaşmak için BiP’i tercih edenler, yaklaşık 2 milyar mesaj göndererek sevdikleriyle özlem giderdi. BiP kullanıcıları akrabalarla çoklu görüntülü görüşmeler gerçekleştirerek toplu bayramlaşma geleneğini sürdürdü. BiP’te toplanan aile üyeleri bayram sevincini doyasıya yaşadı.  

En çok bayramın ilk günü konuşuldu
31 Temmuz – 3 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler toplamda 2 milyar 213 milyon 594 bin 897 dakika konuşurken, bunun büyük bir kısmını 528 milyon 331 bin 248 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu ikinci il, 111 milyon 503 bin 291 dakika ile Ankara oldu. Bunu sırasıyla, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, Kocaeli ve Konya takip etti. Bu dönem Turkcell’liler yurt dışıyla 2 milyon 336 bin 604 dakika konuştu. Türkiye’den en çok aranan ülkelerin başında; Almanya, Afganistan ve Bulgaristan geldi. En fazla çağrı ise Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Turkcell’lilerden yapıldı. 

Turkcell’liler ayrıca bayram boyunca yoğun internet kullanımına devam etti. Data kullanımı yine rekor kırarak 47 milyon 967 bin 614 GB’a ulaştı. En çok data tüketilen iller sıralamasında da Ankara 2 milyon 306 bin 154 GB data ile üçüncü sırayı alırken; İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep ilk 10’u oluşturdu. 
Öte yandan bayram boyunca Dergilik’ten 140 binin üzerinde dergi ve 90 binin üzerinde gazete okundu. Yine bayram boyunca 5.7 milyon aramada UpCall ile isim gösterildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dede Korkut Hikayeleri Mamak’ta hayat buluyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 04:25
  • Keçiören'e vizyon katacak bir meydan05 Ağustos 2020 Çarşamba 04:01
  • Ekoköy’de ilk hasat 05 Ağustos 2020 Çarşamba 03:33
  • Neşet Ertaş Türküleri Mamak’ta05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:33
  • Meclis kararları artık online05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:33
  • Mahalle oyunları ile doyasıya eğlendiler05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:26
  • Başkan Altınok: En çok yatırım yapan belediyeyiz05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:21
  • Halk Ekmek kalitesi Polatlı'da05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:16
  • Paylaşmanın Başkent'i05 Ağustos 2020 Çarşamba 01:59
  • Alg patlamasını önlemek için yoğun mücadele05 Ağustos 2020 Çarşamba 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti