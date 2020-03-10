Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” başladı

Futbol turnuvasının başlama vuruşunu ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara birlikte yaptı.

Gülveren Spor Tesisleri Halı Saha’da Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın düzenlemiş olduğu “Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Oda Başkanı Sezayi Kara ile birlikte yaptı.

Turnuvanın başlama vuruşu öncesi kısa bir konuşma yapan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Asıl olan; futbol turnuvamızın berber esnafı üyelerimiz arası dostluk, kardeşlik ve kaynaşmaya vesile olması, yorucu bir mesleğin mensupları olarak bizlerin moral ve motivasyonumuza olumlu katkı sunması. Geleneksel futbol turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza kazasız belasız, centilmenliğin ön planda olduğu karşılaşmalar diliyorum. Turnuvaya katılan tüm berber esnafı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca, turnuvamızın gerçekleşmesinde önemli katkıları olan sponsor firmalarımızın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

FİNAL MAÇLARI 12 NİSAN'DA

Turnuva hakkında bilgi veren Oda Başkanı Kara, "Turnuvamızda 16 takım mücadele edecek. Takımlar 7 as oyuncu 3 de yedek oyuncu şeklinde 10'ar berber esnafından oluşuyor. Turnuvamız 1,5 ay sürecek ve üç hafta grup maçları oynanacak. Gruplarda ilk ikiye giren takımlar çeyrek finalde mücadele edecek. Yarı finale kalan takımlar ise 12 Nisan'da final maçları oynayacak." diye konuştu.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, her karşılaşma için kazananın dostluk olmasını diledi. Başkan Yiğiner, “Öncelikle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ahilik ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği karşılaşmalar olsun. Berber esnafımız son derece kibar, güler yüzlü, yapıcı, ılımlı, insanlardır. Bu yapının maçlarda da korunmasını, karşılaşmaların da centilmenlik içerisinde, kazasız belasız, dostluk havası içerisinde, kırmızı ve sarı kartlar çıkmadan geçmesini diliyorum. Turnuvayı gerçekleştiren, bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği olan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın değerli Başkanı Sezayi Kara ve yönetimine, turnuvaya katkı sunan sponsor firmalara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.



