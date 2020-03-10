  • BIST 101.063
  • Altın 327,901
  • Dolar 6,1497
  • Euro 6,9505
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” başladı

Futbol turnuvasının başlama vuruşunu ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara birlikte yaptı.
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” başladı

Gülveren Spor Tesisleri Halı Saha’da Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın düzenlemiş olduğu “Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” açılış karşılaşmasının başlama vuruşunu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Oda Başkanı Sezayi Kara ile birlikte yaptı.  
Turnuvanın başlama vuruşu öncesi kısa bir konuşma yapan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Asıl olan; futbol turnuvamızın berber esnafı üyelerimiz arası dostluk, kardeşlik ve kaynaşmaya vesile olması, yorucu bir mesleğin mensupları olarak bizlerin moral ve motivasyonumuza olumlu katkı sunması. Geleneksel futbol turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza kazasız belasız, centilmenliğin ön planda olduğu karşılaşmalar diliyorum. Turnuvaya katılan tüm berber esnafı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca, turnuvamızın gerçekleşmesinde önemli katkıları olan sponsor firmalarımızın yetkililerine de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.  

FİNAL MAÇLARI 12 NİSAN'DA

Turnuva hakkında bilgi veren Oda Başkanı Kara, "Turnuvamızda 16 takım mücadele edecek. Takımlar 7 as oyuncu 3 de yedek oyuncu şeklinde 10'ar berber esnafından oluşuyor.  Turnuvamız 1,5 ay sürecek ve üç hafta grup maçları oynanacak. Gruplarda ilk ikiye giren takımlar çeyrek finalde mücadele edecek. Yarı finale kalan takımlar ise 12 Nisan'da final maçları oynayacak." diye konuştu. 

img_9259.jpg

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, her karşılaşma için kazananın dostluk olmasını diledi. Başkan Yiğiner, “Öncelikle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Ahilik ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiği karşılaşmalar olsun. Berber esnafımız son derece kibar, güler yüzlü, yapıcı, ılımlı, insanlardır. Bu yapının maçlarda da korunmasını, karşılaşmaların da centilmenlik içerisinde, kazasız belasız, dostluk havası içerisinde, kırmızı ve sarı kartlar çıkmadan geçmesini diliyorum. Turnuvayı gerçekleştiren, bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği olan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın değerli Başkanı Sezayi Kara ve yönetimine, turnuvaya katkı sunan sponsor firmalara çok teşekkür ediyorum." dedi. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyerek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cansuyu Derneği Liberya’nın kurak bölgelerinde 22 temiz su kuyusu açtı09 Mart 2020 Pazartesi 04:51
  • Mamak Kutludüğün'e Bilim ve Sanat Merkezi açıldı09 Mart 2020 Pazartesi 04:20
  • Keçiören'de oyun alanları dezenfekte ediliyor09 Mart 2020 Pazartesi 03:48
  • Büyükşehir'den yeni icat AS-TA-MA09 Mart 2020 Pazartesi 03:12
  • Altındağlı kadınlar çocuklara kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri hediye ettiler09 Mart 2020 Pazartesi 02:09
  • Etimesgut Belediyesi'nden 50 bin çocuğa görme ve dil taraması09 Mart 2020 Pazartesi 01:07
  • Siteler esnafı İzmir Mobilya Fuarı'na katıldı07 Mart 2020 Cumartesi 10:35
  • Sincan Belediyesi engelli vatandaşlar için birçok aktivite düzenliyor07 Mart 2020 Cumartesi 04:41
  • Mamak'ta yüzlerce insan Mehmetçik için tek yürek oldu07 Mart 2020 Cumartesi 03:40
  • Türk Dünyasından gelen minik mucitler Altındağ'da buluştu07 Mart 2020 Cumartesi 02:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti