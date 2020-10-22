Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan önemli katkı

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yürüttükleri proje kapsamında ihtiyaç duyan üye işyerlerinin yeniden dizayn edilmesine vesile olurken, sektörün gelişimine ve hizmet kapasitesinin daha verimli hale gelmesine de önemli katkı sağlıyor.

Proje kapsamında mevcut şartları yenilenen 58 yıllık berber ustası Halil Tankır'ın yeni yüzüyle hizmet verecek Keçiören'deki dükkanının açılışı, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Sektörün hizmet kapasitesini daha verimli hale getirmek için başlattıkları proje kapsamında ihtiyaç duyan üyelerin dükkanlarını yeniden dizayn ve dekore ettiklerini belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Oda olarak, belli bir yaşın üzerinde ve özellikle bizleri yetiştiren usta esnafımız arasından dükkanları yıllar içerisinde eskimiş ve yenileme imkanına sahip olmayan üyelerimizin dükkanlarını yenilemek üzere yola çıktık. İlkini Sincan'da gerçekleştirdiğimiz projemizin ikincini bugün Keçiören'de hizmet veren Halil ustamızın dükkanını yenileyerek gerçekleştiriyoruz. Amacımız, yıllarını mesleğine vermiş değerlerimizin dükkanlarını dekore etmek, tezgahlarını ve koltuklarını yenilemek. Bu meslekte yıllarını vermiş, emek vermiş değerli büyüklerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bunun için böyle anlamlı bir proje gerçekleştiriyoruz. Projemiz devam edecek. Zor bir süreçten geçiyoruz. El birliğiyle olarak mesleğimizi kalkındırmak, sektörümüzün kapasitesini daha verimli hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Sponsor firmalarımız da projemizin hayata geçmesinde çok önemli bir yer tutuyor.

Sponsorlarımızın sayısının çoğalması projenin geleceği açısından önemli. İmkanı olan meslektaşlarımızın ve oda olarak bizim de her zaman taşın altına elimizi koymaktan, imkanı olmayan üyelerimizin destekçileri olmaktan kaçınmamamız gerekiyor. Proje kapsamında bu işi çoğaltmak bizim için çok iyi olacak. Sonuçta; vatandaşa verilen hizmetin kalite düzeyi de artıyor. Serenity firmamız her zaman yanımızda oldu. Sağolsunlar Halil ustamızın dükkanını yenilediler. Serenity ailesine, özellikle Serenity Design firmasının sahibi Armağan Yanıçum'a çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Halil Tankır ustamıza da yenilenen dükkanının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eğitimden mesleki yeterliliğe ve destek projelerine kadar üyelerimizin tüm talep ve ihtiyaçlarında yanlarında olmak istiyoruz. Onun için tüm çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu.

Serenity Design firmasının yetkilisi Yusuf Demir, "Odanın başlatmış olduğu bu öncü hareketi Serenity ailesi olarak her zaman destekliyoruz, bundan sonraki süreçte de bütün projelerin arkasında duracağımızın sözünü veriyoruz. Başlatılan proje Ankara'da değil, Türkiye çapında büyük ve örnek bir proje. Sezayi Kara başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Halil ustamıza da yeni dükkanının hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullansın." dedi.

Dükkanı yenilenen Halil Tankır usta da çıraklıktan başlayarak 58 yıldır berberlik mesleğini sürdürdüğünü belirterek, Ankara Berberler Odası öncülüğünde bir hafta içerisinde dükkanının koltuklarının, dolaplarının, aynalarının yenilendiğini ve bu durumdan da oldukça memnun kaldığını kaydetti. Tankır, "Sebep olan, yardımcı olan Oda Başkanımız Sezayi Kara ve yöneticileri ile sponsor firmadan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah ömür verdiği müddetçe yenilen dükkanımızdan müşterilerimize, sektörümüze hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar da açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "ANKESOB olarak Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın yürüttüğü projeyi destekliyoruz ve bizler her zaman yanlarındayız. İnşallah devamı gelir. Günün şartları gereği ihtiyaç duyan üyelerin rekabetin dışında kalmamaları için dükkanlarının yenilenmesi ve modernizasyonlarını çok önemli buluyorum. Böylesine anlamlı bu projeyi hayata geçiren Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın Başkanı Sezayi Kara ve ekibini ANKESOB adına kutluyor ve yıllarını mesleğine adamış Halil Tankır'ı projeye dahil etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Halil Tankır ustamıza da yenilenen yüzüyle hizmete açtığımız dükkanının, bereketli ve bol kazanç getirmesi temennisi ile hayırlı olmasını diliyorum. Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın başlattığı projeye katkıda bulunan ve Halil Tankır ustamızın dükkanını ücretsiz olarak dizayn eden Serenity Design firmamıza da temsilcisi Yusuf Demir aracılığıyla teşekkür ediyorum."