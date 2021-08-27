Ankara Beypazarı’nda Bulunan Türbeler

Ankara’nın 103 km kuzeybatısında yer alan Beypazarı ilçesi Selçuklu ve Osmanlı Devletine ev sahipliği yapmıştır. İlçede bulunan tarihi birçok esere rastlamak mümkündür. Beypazarı ilçesinde yer alan türbeleri sizler için derledik…

YEDİLER TÜRBESİ :

Beypazarı merkezine 5 km mesafededir. Adını’nda geçtiği gibi türbe gerçekten yedi kişiye ait mezarlar vardır. Yediler Türbesi’ndeki kişilerin Horasan’dan geldikleri ve dergah kurdukları rivayet edilir. Türbe de bulunan kişilerin kim olduklarına dair kesin bulgular yoktur.

GAZİ GÜNDÜZALP TÜRBESİ :

Gazi Gündüzalp Türbesi,ilçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Hırkatepe köyü yakınında yer alan türbe Gazi Gündüzalp’in mezarını barındırmaktadır.Osmanlı Devleti’ni kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Gazi Gündüzalp’in Rumlarla yapılan bir savaşta şehit düşmesi üzerine buraya gömüldüğü rivayet edilmektedir.

KARACA AHMET SULTAN TÜRBESİ :

Karaca Ahmet Sultan’ın Beypazarı’nda dergahı veya tekkesi bulunduğu rivayet edilmektedir.Karaca Ahmet Sultan’ın makam olarak kullandığı ve müritlerinin de bulunduğu dergah olarak kabul edilmektedir. Bu makama mensup birkaç müridin de burada gömülü olduğu düşünülür. İlçeden İnözü bağlarına doğru giden yolda bulunan türbenin ziyaretçisi çoktur.

KARA DAVUT TÜRBESİ :

Beypazarı’nın 7-8 kilometre kuzey doğusundaki Kuyumcutekke köyünde yer alıyor. Hacı Bayram Veli’nin halifelerinden biri olan Karadavut Hazretleri’nin gömülü olduğu düşünülen türbe taş bir binanın içinde bulunmakta. Karadavut Hazretleri’nin mezarından ayrı olarak türbede bulunan yedi sandukanın da bu şahsın soyundan gelen kimseler olabileceği düşünülüyor. Selçuklu eseri olan türbedeki mezarın Fatih dönemi bilgin ve mutasavvıflarından Karadavut Mehmet Efendi’ye ait olması ihtimali güçlüdür.

İVAZ DEDE TÜRBESİ :

Beypazarı’nın doğusundaki Talihler tepesinin zirvesine yakın mevkide bulunmaktadır. Etrafı çitlembik ağaçlarıyla çevrilidir. Halk arasında “Ayvaşık Dede” olarak da adlandırılan İvaz Dede’ye ait mezarı barındırır. İvaz Dede’ye ait olduğu düşünülen mezarın yanında bir mezar daha bulunmaktadır