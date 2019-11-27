Ankara Bingöl arası kaç km? Ankara Bingöl arası kaç saat? Ankara Bingöl Yol Tarifi, Ankara Bingöl Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Bingöl arası kaç km? Ankara Bingöl arası kaç saat? Ankara Bingöl Yol Tarifi.. Ankara Bingöl kaç kilometre? Ankara'dan Bingöl'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Bingöl'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BİNGÖL ARASI KAÇ KM?

Mastuva, Löl, Sorina Pel, Keldoş, Kaburga Dolması, Gömmesi ile meşhur, Yüzen Ada, Çir Şelalesi, Kral Kızı Kalesi, Buban Bacaları, Vank Kilisesi, Kığı Kalesi ve Zağ Mağarası'na ev sahipliği yapan Bingöl ile Ankara arası mesafe:

D260 ve D300 üzerinden 894 km

D200/E88 üzerinden 900 km

D750/E90 ve E90 üzerinden 1141 km

ANKARA BİNGÖL ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D260 ve D300 üzerinden 10 saat 28 dakika

D200/E88 üzerinden 10 saat 34 dakika

D750/E90 ve E90 üzerinden 12 saat 34 dakika

Otobüs ile

Ortalama 12 - 13 saat

Uçak ile

Direkt uçuş ortalama 1 saat 25 dakika

Aktarmalı uçuş ortalama 16 saat

ANKARA BİNGÖL OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bingöl'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bingöl arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bingöl Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 120 TL

Öz HASBİNGÖL 100 TL

Öz Erciş Seyahat 100 TL

Muş Ovası 100 TL

Ankara Bingöl Uçak bileti fiyatları

Anadolu Jet direkt uçuş 162 TL

THY aktarmalı uçuş 330 - 394 TL

ANKARA BİNGÖL YOL TARİFİ