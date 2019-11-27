Ankara Bingöl arası kaç km? Ankara Bingöl arası kaç saat? Ankara Bingöl Yol Tarifi, Ankara Bingöl Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Bingöl'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BİNGÖL ARASI KAÇ KM?
Mastuva, Löl, Sorina Pel, Keldoş, Kaburga Dolması, Gömmesi ile meşhur, Yüzen Ada, Çir Şelalesi, Kral Kızı Kalesi, Buban Bacaları, Vank Kilisesi, Kığı Kalesi ve Zağ Mağarası'na ev sahipliği yapan Bingöl ile Ankara arası mesafe:
D260 ve D300 üzerinden 894 km
D200/E88 üzerinden 900 km
D750/E90 ve E90 üzerinden 1141 km
ANKARA BİNGÖL ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D260 ve D300 üzerinden 10 saat 28 dakika
D200/E88 üzerinden 10 saat 34 dakika
D750/E90 ve E90 üzerinden 12 saat 34 dakika
Otobüs ile
Ortalama 12 - 13 saat
Uçak ile
Direkt uçuş ortalama 1 saat 25 dakika
Aktarmalı uçuş ortalama 16 saat
ANKARA BİNGÖL OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Bingöl'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bingöl arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Bingöl Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 120 TL
Öz HASBİNGÖL 100 TL
Öz Erciş Seyahat 100 TL
Muş Ovası 100 TL
Ankara Bingöl Uçak bileti fiyatları
Anadolu Jet direkt uçuş 162 TL
THY aktarmalı uçuş 330 - 394 TL
ANKARA BİNGÖL YOL TARİFİ
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