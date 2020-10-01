  • BIST 1.144
  • Altın 474,709
  • Dolar 7,7245
  • Euro 9,0705
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Ankara, "Bir Zamanlar Ankara; Sözlü Tarih Çalışması Projesi”'nde anlatılacak

İleri yaşlardaki Ankara tarihine hakim kişilerin Başkenti anlatacağı "Bir Zamanlar Ankara; Sözlü Tarih Çalışması Projesi”nin tanıtımı yapıldı.
Ankara, "Bir Zamanlar Ankara; Sözlü Tarih Çalışması Projesi”'nde anlatılacak

Başkent Ankara Meclisi, "Bir Zamanlar Ankara; Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtımını yaptı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kulübü destekleriyle yürütülen, "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtım töreni Gölbaşı Ankara Barosu Avukat Özdemir Özok Sosyal Tesisi'nde düzenlendi.

20200930_184332.jpgAMAÇ; GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK
Proje ile Ankara'nın geçmişten günümüze uzanan tarihine ışık tutulması amaçlanıyor. Bu kapsamda kentte yaşayan ileri yaşlardaki Ankara tarihine hakim kişiler Ankara'yı anlatacak. Törende projenin içeriği ile ilgili bilgi veren AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, proje ile Ankara'nın resmi tarihine ek olarak modern tarih anlayışına uygun, toplum hafızasını, yaşayanların belleğinden genç kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

HAFIZALAR BELGELENECEK
Gelenek, görenek ve sosyo-kültürel tarihin, toplumun ihtiyacı olan kaynaşmaya katkı vermesini beklediklerini ifade eden Ceylan, "Ankara'yı hayatıyla ve tecrübeleri ile yaşayan Ankara'nın önde gelen iş insanları, tanınmış yüzleri, karar vericileri ve kanaat önderlerinin Ankara ile ilgili hafızalarını belgelemek istiyoruz. Ankaralılara daha da önemlisi genç kuşaklara yaşadıkları kentin geçmişten günümüze kültürel, sanatsal, milli ve manevi değerlerini hatırlatarak, bir kenti, kentli olma kültürünü kuşaktan kuşağa aktararak zenginleştirmeyi hedefliyoruz " diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da bir Ankaralı olarak "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtım töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ankara'ya ve Ankaralılığa gönül vermiş insanlar olarak kentin tanıtımı için sık sık bir araya geldiklerini belirten Yavuz, şunları söyledi:

ANKARA’YI ANKARALILARA TANITMALIYIZ
"Ankara'yı öncelikle Ankaralılara tanıtmamız gerekiyor. Ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle etkinliklerimizi azalttık, ara verdik. Her şey normale döndüğünde çok daha fazla etkinlikle ve katılımla hep birlikte bu çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrin, Başkentimizin keşfedilecek, tanıtılacak pek çok kültürel değerini, mekanını birlikte tanıtıyor olacağız."

Projeye destek vermek için katıldığı törende konuşan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna vurgu yapan Azerin, şunları kaydetti:

AZERİN’DEN BİRLİK VURGUSU

ekran-alintisi-024.jpg
"Her anlamda Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Dışişleri Bakanlığına ve Türkiye'de yaşayan soydaşlarımıza, kandaşlarımıza, dindaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz zaten hiçbir zaman kendimizi ayrı görmedik. Türkiye bizim öz vatanımızdır"

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 1 Ekim 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ01 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 1 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ01 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?01 Ekim 2020 Perşembe 09:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?01 Ekim 2020 Perşembe 09:00
  • Yolun tamamlanmasını dört gözle bekliyorlar01 Ekim 2020 Perşembe 05:01
  • İnternetsiz Tablet01 Ekim 2020 Perşembe 04:04
  • Ankaralı sanayiciler YEP'ten memnun01 Ekim 2020 Perşembe 03:03
  • Can Azerbaycan’a Canlar Feda..!01 Ekim 2020 Perşembe 02:02
  • Pursaklar Belediyesi'nden eğitime internet desteği30 Eylül 2020 Çarşamba 05:03
  • Yanındayız Gardaş30 Eylül 2020 Çarşamba 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti