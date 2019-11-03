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Ankara Birlik Mahallesi'nde lüks otomobil park halindeki araçlara çarptı

Çankaya Birlik Mahallesi’nde aşırı hız yapan lüks bir araç, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.
Ankara Birlik Mahallesi'nde lüks otomobil park halindeki araçlara çarptı

Çankaya Birlik Mahallesi’nde aşırı hız ve dikkatsizlik kazaya sebep oldu. Trafik kazasında 1 kişi yaralanırken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. 

Olay önceki gece Birlik Mahallesi 448. Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre akşam saat 10 sıralarında 06 RTJ 18 plakalı lüks bir araç, aşırı sürat ve dikkatsizlikten dolayı sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarptı. Lüks otomobil park halindeki araçlara çarparak durabildi. Çarpma sonucu park halindeki araçlar kaldırıma çıktı. Kaza sonucunda şans eser sadece çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kazada toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, yayaların aşırı hız yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu iddia etti.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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