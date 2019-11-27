Ankara Bitlis arası kaç km? Ankara Bitlis arası kaç saat? Ankara Bitlis Yol Tarifi, Ankara Bitlis Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bitlis arası kaç km? Ankara Bitlis arası kaç saat? Ankara'dan Bitlis'e nasıl gidilir?, Bitlis Ankara arası kaç km? Bitlis Ankara arası kaç saat? Bitlis'ten Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Bitlis Yol Tarifi, Ankara Bitlis otobüs bileti, Ankara Bitlis otobüs firmaları, Ankara Bitlis kaç kilometre?
Ankara'dan Bitlis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BİTLİS ARASI KAÇ KM?
Turşu Aşı Çorbası, Gebol Çorbası, Corti Aşı, Büryan, Bitlis Köftesi, Katıklı Dolma, Keledoş, Halise Yemeği, Ciğer Taplaması, Glorik, Şemşemok ve Murtağa'sı ile meşhur, Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı, Bitlis Kalesi, Rahva Kervansarayı, Tarihi Hizan Camii ve Emir Ali Kümbeti'ne ev sahipliği yapan Bitlis ile Ankara arası mesafe:
D300 üzerinden 1084 km
D200/E88 ve D300 üzerinden 1090 km
E90 üzerinden 1204 km
ANKARA BİTLİS ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D300 üzerinden 12 saat 52 dakika
D200/E88 ve D300 üzerinden 12 saat 57 dakika
E90 üzerinden 13 saat 20 dakika
Otobüs ile
Ortalama 16,5 - 17,5 saat
ANKARA BİTLİS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Bitlis'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bitlis arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Bitlis Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 180 TL
Öz Erciş Seyahat 180 TL
ANKARA BİTLİS YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.