Ankara Bitlis arası kaç km? Ankara Bitlis arası kaç saat? Ankara Bitlis Yol Tarifi, Ankara Bitlis Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bitlis arası kaç km? Ankara Bitlis arası kaç saat? Ankara Bitlis Yol Tarifi.. Ankara Bitlis kaç kilometre? Ankara'dan Bitlis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Bitlis'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BİTLİS ARASI KAÇ KM?

Turşu Aşı Çorbası, Gebol Çorbası, Corti Aşı, Büryan, Bitlis Köftesi, Katıklı Dolma, Keledoş, Halise Yemeği, Ciğer Taplaması, Glorik, Şemşemok ve Murtağa'sı ile meşhur, Nemrut Krater Gölü, Süphan Dağı, Bitlis Kalesi, Rahva Kervansarayı, Tarihi Hizan Camii ve Emir Ali Kümbeti'ne ev sahipliği yapan Bitlis ile Ankara arası mesafe:

D300 üzerinden 1084 km

D200/E88 ve D300 üzerinden 1090 km

E90 üzerinden 1204 km

ANKARA BİTLİS ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D300 üzerinden 12 saat 52 dakika

D200/E88 ve D300 üzerinden 12 saat 57 dakika

E90 üzerinden 13 saat 20 dakika

Otobüs ile

Ortalama 16,5 - 17,5 saat

ANKARA BİTLİS OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bitlis'e gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bitlis arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bitlis Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 180 TL

Öz Erciş Seyahat 180 TL

ANKARA BİTLİS YOL TARİFİ