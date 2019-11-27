  • BIST 106.025
  • Altın 270,160
  • Dolar 5,7553
  • Euro 6,3330
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara Bolu Yol Tarifi, Ankara Bolu Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara Bolu Yol Tarifi.. Ankara Bolu kaç kilometre? Ankara'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara Bolu Yol Tarifi, Ankara Bolu Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara'dan Bolu'ya nasıl gidilir?, Bolu Ankara arası kaç km? Bolu Ankara arası kaç saat? Bolu'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Bolu Yol Tarifi, Ankara Bolu otobüs bileti, Ankara Bolu otobüs firmaları, Ankara Bolu kaç kilometre?

Ankara'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BOLU ARASI KAÇ KM?

Abant kebabı, Kartalkaya kebabı, Yedigöller kebabı, Mengen pilavı, Bolu köftesi, Kabaklı gözleme, Bolubeyi tatlısı, Saray helvası, Kaldırık dolması, Keş, Kedi batmaz ve Paşa pilavı ile meşhur, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Sülüklü Göl, Çubuk Gölü, Kartalkaya Kayak Merkezi, Seben Kaya Evleri, Yıldırım Bayezit Camii, Akşemseddin Türbesi ve Akkaya Travertenleri'ne ev sahipliği yapan Bolu ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 187 km

ANKARA BOLU ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden  2 saat

Otobüs ile

Ortalama 2 saat 15 dakika

ANKARA BOLU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bolu'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bolu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bolu Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 35 TL

Ben Tur 30 TL

VİB 35 TL

ANKARA BOLU YOL TARİFİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamamönü Sarıkadın Sokak’taki otoparka vatandaşlardan tepki27 Kasım 2019 Çarşamba 00:10
  • Ankara Bilecik arası kaç km? Ankara Bilecik arası kaç saat? Ankara Bilecik Yol Tarifi, Ankara Bilecik Otobüs ve YHT Bileti Fiyatları...26 Kasım 2019 Salı 11:46
  • Ankara Bayburt arası kaç km? Ankara Bayburt arası kaç saat? Ankara Bayburt Yol Tarifi, Ankara Bayburt Otobüs Bileti Fiyatları...26 Kasım 2019 Salı 11:32
  • İsmi değişecek olan Evren'in adı Çıkınağıl mi olacak? Çıkınağıl ne demek?26 Kasım 2019 Salı 10:50
  • Ankara Batman arası kaç km? Ankara Batman arası kaç saat? Ankara Batman Yol Tarifi, Ankara Batman Otobüs Bileti Fiyatları...26 Kasım 2019 Salı 10:33
  • Ankara Bartın arası kaç km? Ankara Bartın arası kaç saat? Ankara Bartın Yol Tarifi, Ankara Bartın Otobüs Bileti Fiyatları...26 Kasım 2019 Salı 10:18
  • Ankara'daki 700 bini aşkın AK Partili üye sandığa gidiyor26 Kasım 2019 Salı 00:15
  • Öğr. Gör. Dr. Ahmet Efe: Konu miras olunca hepimiz savruluyoruz26 Kasım 2019 Salı 00:10
  • Ankara Balıkesir arası kaç km? Ankara Balıkesir arası kaç saat? Ankara Balıkesir Yol Tarifi, Ankara Balıkesir Otobüs Bileti Fiyatları...25 Kasım 2019 Pazartesi 16:54
  • Ankara Aydın arası kaç km? Ankara Aydın arası kaç saat? Ankara Aydın Yol Tarifi, Ankara Aydın Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...25 Kasım 2019 Pazartesi 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti