Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara Bolu Yol Tarifi, Ankara Bolu Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara Bolu Yol Tarifi.. Ankara Bolu kaç kilometre? Ankara'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

Ankara Bolu arası kaç km? Ankara Bolu arası kaç saat? Ankara'dan Bolu'ya nasıl gidilir?, Bolu Ankara arası kaç km? Bolu Ankara arası kaç saat? Bolu'dan Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Bolu Yol Tarifi, Ankara Bolu otobüs bileti, Ankara Bolu otobüs firmaları, Ankara Bolu kaç kilometre?

Ankara'dan Bolu'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BOLU ARASI KAÇ KM?

Abant kebabı, Kartalkaya kebabı, Yedigöller kebabı, Mengen pilavı, Bolu köftesi, Kabaklı gözleme, Bolubeyi tatlısı, Saray helvası, Kaldırık dolması, Keş, Kedi batmaz ve Paşa pilavı ile meşhur, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Sülüklü Göl, Çubuk Gölü, Kartalkaya Kayak Merkezi, Seben Kaya Evleri, Yıldırım Bayezit Camii, Akşemseddin Türbesi ve Akkaya Travertenleri'ne ev sahipliği yapan Bolu ile Ankara arası mesafe:

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 187 km

ANKARA BOLU ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 2 saat

Otobüs ile

Ortalama 2 saat 15 dakika

ANKARA BOLU OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bolu'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bolu arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bolu Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 35 TL

Ben Tur 30 TL

VİB 35 TL

ANKARA BOLU YOL TARİFİ