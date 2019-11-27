Ankara Burdur arası kaç km? Ankara Burdur arası kaç saat? Ankara Burdur Yol Tarifi, Ankara Burdur Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Burdur arası kaç km? Ankara Burdur arası kaç saat? Ankara Burdur Yol Tarifi.. Ankara Burdur kaç kilometre? Ankara'dan Burdur'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Burdur'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BURDUR ARASI KAÇ KM?

Gazel (Kazel) böreği, Burdur şiş, Testi kebabı, Çekme, Kömbe (Çanak ekmeği), Peynirli pide, Kabak helvası ve Muhallebisi ile meşhur, Salda Gölü, İnsuyu Mağarası, Keraitae, Burdur Gölü, Sagalassos Antik Kenti ve Kremna Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Burdur ile Ankara arası mesafe:

Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 415 km

D695 üzerinden 419 km

D695 ve Konya Denizli Yolu üzerinden 456 km

ANKARA BURDUR ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 4 saat 45 dakika

D695 üzerinden 5 saat 21 dakika

D695 ve Konya Denizli Yolu üzerinden 5 saat 18 dakika

Otobüs ile

Ortalama 5,5 - 6,5 saat

ANKARA BURDUR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Burdur'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Burdur arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Burdur Otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro Tur 70 TL

Pamukkale 80 TL

Akdeniz Seyahat 65 TL

ES 65 TL

TOPÇAM 60 TL

Ali Osman Ulusoy 70 TL

SES 60 TL

ANKARA BURDUR YOL TARİFİ