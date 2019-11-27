Ankara Burdur arası kaç km? Ankara Burdur arası kaç saat? Ankara Burdur Yol Tarifi, Ankara Burdur Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Burdur'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BURDUR ARASI KAÇ KM?
Gazel (Kazel) böreği, Burdur şiş, Testi kebabı, Çekme, Kömbe (Çanak ekmeği), Peynirli pide, Kabak helvası ve Muhallebisi ile meşhur, Salda Gölü, İnsuyu Mağarası, Keraitae, Burdur Gölü, Sagalassos Antik Kenti ve Kremna Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Burdur ile Ankara arası mesafe:
Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 415 km
D695 üzerinden 419 km
D695 ve Konya Denizli Yolu üzerinden 456 km
ANKARA BURDUR ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
Dumlupınar Blv./D200/E90 üzerinden 4 saat 45 dakika
D695 üzerinden 5 saat 21 dakika
D695 ve Konya Denizli Yolu üzerinden 5 saat 18 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5,5 - 6,5 saat
ANKARA BURDUR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Burdur'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Burdur arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Burdur Otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro Tur 70 TL
Pamukkale 80 TL
Akdeniz Seyahat 65 TL
ES 65 TL
TOPÇAM 60 TL
Ali Osman Ulusoy 70 TL
SES 60 TL
ANKARA BURDUR YOL TARİFİ
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