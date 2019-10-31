Ankara Bursa arası kaç km? Ankara Bursa arası kaç saat? Ankara Bursa Yol Tarifi, Ankara Bursa Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

Ankara Bursa arası kaç km? Ankara Bursa arası kaç saat? Ankara Bursa Yol Tarifi.. Ankara Bursa kaç kilometre? Ankara'dan Bursa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.

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Ankara'dan Bursa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA BURSA ARASI KAÇ KM?

Kestane, İskender ve köftesiyle meşhur, Ulu Cami ve Uludağ gibi tarihi ve kültürel birçok sembole ev sahipliği yapan Bursa ile Ankara arası mesafe:

D200 üzerinden 390 km

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 478 km

Anadolu Otoyolu/O-4 ve D650 üzerinden 459 km

ANKARA BURSA ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200 üzerinden 4 saat 34 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 4 saat 52 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4 ve D650 üzerinden 5 saat 3 dakika

Otobüs ile

Ortalama 5 saat 35 dakika

Uçak İle

Ankara'dan Bursa'ya direkt uçuş 55 dakika

Ankara'dan Bursa'ya aktarmalı uçuş değişkenlik gösteriyor.

ANKARA BURSA OTOBÜS ve UÇAK BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Bursa'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bursa arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Bursa Otobüs bileti fiyatı

Otobüs bileti fiyatları en ucuz 40 TL, en pahalı 90 TL

Ankara Bursa Uçak bileti fiyatı

Ankara'dan Bursa'ya direkt uçuş bilet fiyatları 80 - 150 TL

Ankara'dan Bursa'ya aktarmalı uçuş bilet fiyatları 500 - 650 TL

ANKARA BURSA YOL TARİFİ