Ankara Bursa arası kaç km? Ankara Bursa arası kaç saat? Ankara Bursa Yol Tarifi, Ankara Bursa Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Bursa'ya gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA BURSA ARASI KAÇ KM?
Kestane, İskender ve köftesiyle meşhur, Ulu Cami ve Uludağ gibi tarihi ve kültürel birçok sembole ev sahipliği yapan Bursa ile Ankara arası mesafe:
D200 üzerinden 390 km
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 478 km
Anadolu Otoyolu/O-4 ve D650 üzerinden 459 km
ANKARA BURSA ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200 üzerinden 4 saat 34 dakika
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 4 saat 52 dakika
Anadolu Otoyolu/O-4 ve D650 üzerinden 5 saat 3 dakika
Otobüs ile
Ortalama 5 saat 35 dakika
Uçak İle
Ankara'dan Bursa'ya direkt uçuş 55 dakika
Ankara'dan Bursa'ya aktarmalı uçuş değişkenlik gösteriyor.
ANKARA BURSA OTOBÜS ve UÇAK BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Bursa'ya gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Bursa arası otobüs ve uçak bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Bursa Otobüs bileti fiyatı
Otobüs bileti fiyatları en ucuz 40 TL, en pahalı 90 TL
Ankara Bursa Uçak bileti fiyatı
Ankara'dan Bursa'ya direkt uçuş bilet fiyatları 80 - 150 TL
Ankara'dan Bursa'ya aktarmalı uçuş bilet fiyatları 500 - 650 TL
ANKARA BURSA YOL TARİFİ
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