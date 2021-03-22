Ankara Büyükşehir 10 adet köprü yaptıracak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı; Kızılcahamam, Polatlı, Çubuk, Çamlıdere ve Bala’da değişik noktalara 10 adet dere geçiş köprüsü yaptıracak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ihaleye çıktı; Kızılcahamam, Polatlı, Çubuk, Çamlıdere ve Bala’da değişik noktalara 10 adet dere geçiş köprüsü yaptıracak.

Sözkonusu ilçelere 10 adet dere geçiş köprüleri yapım işi yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.04.2021

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