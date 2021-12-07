  • BIST 1.981,04
  • Altın 766.71075
  • Dolar 13.4873
  • Euro 15.1608
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Ankara Büyükşehir ATM Kabin Yerini Kiraya Verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 ilçeyi kapsayan “500 Adet ATM Kabin Yeri”nin 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor.
Ankara Büyükşehir ATM Kabin Yerini Kiraya Verecek

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ve muhammen bedeli 8 milyon 148 bin TL olan ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve 21 ilçeyi kapsayan “500 Adet ATM Kabin Yeri”nin kiralanması için ihaleye çıkıyor.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.     

10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEK

Büyükşehir Belediye Meclisinde Ağustos 2021 tarihinde alınan karar doğrultusunda Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, muhammen bedeli 8 milyon 148 bin TL olan ATM kabin yerlerini kapalı teklif usulü ile düzenlenecek ihalede 10 yıl süreliğine kiraya verecek.

Kiraya verilecek 500 ATM kabin yerinin yerleştirileceği ilçelerdeki adet sayısı ve ilçe geneli yıllık 1 adet ATM muhammen kira değerleri şöyle:
  
istimlak.jpg


    

    
   
  
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş’tan öğrenci evine ziyaret 08 Aralık 2021 Çarşamba 00:04
  • Ankara Büyükşehir ATM Kabin Yerini Kiraya Verecek08 Aralık 2021 Çarşamba 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 70 bin ağaç dikmeyi hedefliyor08 Aralık 2021 Çarşamba 00:02
  • Altındağlı kadınlar 1 Kitap 1 Kahve etkinliğiyle bir araya geliyor08 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
  • Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Taklacı, mobilya sektörünün ihracat rekoru kırdığını söyledi07 Aralık 2021 Salı 00:06
  • Mamak’taki Yozgatlılar Arabaşı buluşmasında bir araya geldi07 Aralık 2021 Salı 00:05
  • Angara TV’de Enstrümantal Müzik Keyfi yaşanacak07 Aralık 2021 Salı 00:04
  • İlk Kadın Milletvekili Satı Çırpan’ın anısına yapılan Satı Kadın Kültür Evi yakında açılacak07 Aralık 2021 Salı 00:03
  • Kızılay-Dikmen Metro Hattı Projesi akademisyen ve meslek odası temsilcilerine anlatıldı07 Aralık 2021 Salı 00:02
  • Altındağ Belediyesi’nden Engelliler Günü’nde anlamlı program07 Aralık 2021 Salı 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti