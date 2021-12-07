Ankara Büyükşehir ATM Kabin Yerini Kiraya Verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 ilçeyi kapsayan “500 Adet ATM Kabin Yeri”nin 10 yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ve muhammen bedeli 8 milyon 148 bin TL olan ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve 21 ilçeyi kapsayan “500 Adet ATM Kabin Yeri”nin kiralanması için ihaleye çıkıyor.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 9 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEK

Büyükşehir Belediye Meclisinde Ağustos 2021 tarihinde alınan karar doğrultusunda Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, muhammen bedeli 8 milyon 148 bin TL olan ATM kabin yerlerini kapalı teklif usulü ile düzenlenecek ihalede 10 yıl süreliğine kiraya verecek.

Kiraya verilecek 500 ATM kabin yerinin yerleştirileceği ilçelerdeki adet sayısı ve ilçe geneli yıllık 1 adet ATM muhammen kira değerleri şöyle:















