Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görevdeki 200 gününü anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan’dan bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan faaliyetleri ve çalışmaları özet olarak, “Mansur Yavaş ile 200 Gün” adlı kitapçıkta anlattı.

Şeffaf belediyecilik anlayışını tüm birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı.

BELEDİYE NEREYE NE KADAR HARCADI?

“Halkımıza hesap veriyoruz” sloganıyla yayınlanan 200 Gün Rapor kitapçığında Büyükşehir Belediyesi’nin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konu yer aldı.

Kitapçıkta Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler başta olmak üzere ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’nün gelir gider rakamları da ayrıntılı olarak yer aldı.

Kısa vadeli 3 milyar 484 milyon 489 bin 406 TL borç devir alan Başkan Yavaş, tasarruf politikaları sonucunda 200 günde kısa vadeli borçların 305 milyon 821 bin 757 TL’lik kısmını ödedi. Rapora göre Belediye alacaklarının takip ve tahsilatı hızlandırılarak toplam 37 milyon TL Belediye hesaplarına dahil edildi. Büyükşehir bütçesi, 8 Nisan-25 Ekim tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 387 milyon 821 bin 378 TL fazla verdi.

Raporda israf ve savurganlıkla mücadele sonucu sağlanan bütçe fazlasının önceki yönetimlerden kalan borçların ödenmesinde kullanıldığı belirtildi.

ATAMALAR VE İŞE ALIMLARDA SON DURUM

Saydam bir şekilde vatandaşa hesap verebilirlik anlayışı ile hazırlanan kitapçıkta, Başkan Yavaş’ın göreve başlamasıyla birlikte yapılan atamalar da tek tek anlatıldı.

Kitapçıkta Büyükşehir Belediyesi’nde Ekim 2019 sonu itibariyle 29 bin 491 personelin çalıştığı belirtildi.

Kitapçık Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden PDF formatında indirilebilirken, sivil toplum kuruluşları ve basın kurumlarına da posta yoluyla gönderilecek. 200 Gün Raporu, EGO Otobüsleri ve Metro istasyonlarında da dağıtılarak vatandaş ile paylaşılacak.

BAŞKAN YAVAŞ: “HALKIMIZA HESAP VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kitapçıkta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da önsözü yer aldı. İkinci 100 günlük süreçte de sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirten Başkan Yavaş, özellikle öğrencilere verilen su indirimi ve ulaşımda indirimli abonman kart uygulamasına değindi. Başkan Yavaş, “İhalelerin sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması ile şeffaf belediyeciliğin Türkiye’deki ilk örneği olan uygulamamızı başka il ve ilçeler de hayata geçirmeye başladı. ‘Belediyecilik’ ile ‘yolsuzluk’ kelimelerinin yan yana gelmemesine öncülük edeceğiz. Belli aralıklarla yayınlayacağımız raporlarla halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz” dedi.

BAŞKENT’TEKİ İLKLER

Kitapçıkta, Ankara’daki bazı hizmetler de fotoğraflı şekilde yer aldı:

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Bilkent’te bulunan Ankara Şehir Hastanesi’ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için “112 Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı” hizmete girdi

-Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla AŞTİ’den uzak şehrin 4 noktasında indirme bindirme noktaları devreye sokuldu

-Büyükşehir Belediyesi, UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanı oldu

-Başkan Yavaş’ın talimatıyla Ankara’da ithal ağaç ve bitki alımı sona erdi, Başkent iklimine uygun bitki ve ağaç türlerinin dikilmesi kararlaştırıldı

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçmek amacıyla tasarruf tedbirlerinin artırılması yönünde bir genelge yayımladı

-AŞTİ’nin yanında yıllardır atıl durumda bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı, Başkan Yavaş tarafından hizmete açıldı

-EGO Genel Müdürlüğü tarafından Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçları arasında yer alan Mavi Özel Halk Otobüslerinde de (ÖHO) ANKARAKART uygulaması başlatıldı

-Başkentlilere ve Başkent'e gelen yerli ve yabancı turistlere toplu taşıma araçlarını kullanırken büyük kolaylık sağlayacak ANKARAKART Mobil Cep (CEP BİLET) uygulaması hayata geçirildi

-Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in bisiklet altyapısının geliştirilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında bisiklet yolu güzergahı üzerinde bulunan 5 üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı

-Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği Delegasyonu ortaklığında “Avrupa Hareketlilik Haftası” için etkinlikler düzenledi

-30 Ağustos Zafer Parkı”nda kiralık bisiklet hizmeti verilmeye başlandı.

-Dar gelirli ailelerin çocuklarının servis ücretlerinin ödenmesinin dışında toplu taşıma araçlarını kullanan öğrencilere de ANKARAKART bakiyesi yüklenecek

-Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde Çayyolu Metrosu çıkışından itibaren 5 solo otobüs ücretsiz olarak hizmete girdi

-Kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrencilere üniversite kampüslerinde sıcak çorba ikramı başladı

-Şaşmaz Bulvarı’nda bulunan Zırhlı Birlikler Köprülü Kavşağı altında yol genişletme çalışmaları tamamlanarak, trafiğe açıldı

-Ankara’nın Başkent ilan edilişinin 96. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara’da 7’den 70’e tüm vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı

-Başkent’te örgün eğitim içinde yer alan öğrenciler ilk kez yaş sınırı kaldırılarak, 60 TL’ye 200 binişlik indirimli aylık abonman kartı kullanmaya başladı

-Etimesgut Şeker Mahallesi Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Caddesi-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Bağlantı yolu trafiğe açıldı